Политика

Новости

ЕС потребовал от Турции объяснений из-за отмены итогов выборов в Стамбуле

Власти Турции должны объяснить причину отмены итогов выборов мэра в Стамбуле, на которых впервые за 15 лет одержал победу оппозиционный кандидат, говорится в сообщении Европейской службы внешних связей. «Обеспечение свободного, справедливого и прозрачного избирательного процесса необходимо для любой демократии и лежит в основе отношений Европейского союза с Турцией», – отмечается в материалах ведомства. По мнению ЕС, решение об отмене итогов выборов было принято в «политизированном контексте» и его обоснование должно быть незамедлительно представлено общественности.

В ЕС ожидают, что новые выборы мэра в Стамбуле пройдут с участием международных наблюдателей, а сама процедура будет прозрачной.

Вечером 6 мая стало известно, что Высшая избирательная комиссия Турции отменила итоги муниципальных выборов в Стамбуле. На голосовании, которое состоялось 31 марта, в самом крупном турецком городе кандидат от Партии справедливости и развития президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана не смог набрать большинство голосов и потерпел поражение от оппозиционера Экрема Имамоглу, члена Народно-республиканской партии. Обе партии обвинили друг друга и турецкий избирком в неточностях и махинациях, из-за которых они якобы недосчитались голосов. Изначально Высшая избирательная комиссия Турции обещала пересчитать голоса в 39 районах города.

Новые выборы мэра Стамбула назначены на 23 июня.