Избирком Турции отменил итоги выборов в Стамбуле
Высшая избирательная комиссия Турции отменила итоги муниципальных выборов в Стамбуле, сообщил на своей странице в Twitter Реджеп Озель, представитель Партии справедливости и развития (ПСР) Реджепа Тайипа Эрдогана в турецком избиркоме. «Выборы в Стамбуле пройдут вновь, такое решение принял избирком. Пусть они принесут нам удачу», – заявил он. Их противники пока не прокомментировали эту информацию. Турецкая газета Hurriyet Daily News написала о том, что Высшая избирательная комиссия подтвердила факт отмены выборов. Новые выборы мэра Стамбула состоятся 23 июня, передало агентство Anadolu.
Муниципальные выборы в Турции прошли 31 марта. ПСР Эрдогана и их союзники в целом по стране одержали на них победу (в 40 из 81 провинции страны получили большинство голосов избирателей), однако в столице Анкаре и крупнейшем городе Турции Стамбуле ПСР уступила лидерство оппозиционерам. В Стамбуле в борьбе за кресло мэра взял верх кандидат от оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП) Экрем Имамоглу, заявил в середине апреля турецкий избирком. Кандидат в мэры от ПСР Бинали Йилдирим отстал от соперника-оппозиционера почти на 14 000 голосов.
ПСР и их оппоненты-республиканцы заявили о многочисленных махинациях в ходе подсчета протоколов, без которых их результаты могли бы быть выше. Высшая избирательная комиссия сначала пообещала пересчитать результаты выборов в 39 районах города, сообщал Reuters. Однако 6 мая члены турецкого избиркома собрались на финальное совещание об итогах выборов мэра в Стамбуле.