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Кремль прокомментировал данные о недоверии россиян к декларациям чиновников

Недоверие россиян к декларациям чиновников о доходах может быть связано с тем, что они недостаточно информированы о системе проверок этих документов, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он отметил, что существует сложная система подразделений в разных организациях, которые вместе с фискальными службами занимаются проверкой деклараций чиновников. Она работает на постоянной основе.

«Эта система вскрывает и незначительные какие-то, скажем так, ошибки, технические и другие ошибки – сознательные или несознательные, допускаемые госслужащими в процессе декларирования», – сказал пресс-секретарь президента.

Ранее «Левада-центр» опубликовал результаты опроса, который показал, что только 3% россиян верят в достоверность деклараций о доходах чиновников и парламентариев. 88% респондентов считают, что в них указана только часть их реальных доходов и имущества.