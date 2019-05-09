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Суд в Черногории признал двух россиян виновными в подготовке путча в стране

Суд в Черногории заочно приговорил двух граждан России к тюремным срокам по обвинению в подготовке государственного переворота в стране, сообщает агентство Associated Press.

Оглашая приговор, судья заявила, что россияне Эдуард Шишмаков и Владимир Попов признаны виновными в попытке совершения теракта и создании криминальной организации. Шишмаков получил 15 лет тюрьмы, Попов – 12 лет. Кроме того, суд вынес приговор еще 11 фигурантам дела.

По версии следствия, обвиняемые планировали захватить парламент Черногории в день выборов 16 октября 2016 г., убить премьера Мило Джукановича и установить власть, настроенную против НАТО.

В феврале 2017 г. специальный прокурор Черногории Миливой Катнич заявил в телеэфире, что Россия причастна к подготовке переворота в Черногории. Как сообщало издание Vijesti, следователи установили, что Попов и Шишмаков перед путчем якобы встретились в Москве с лидером националистической организации «Сербские волки» Александром Синджеличем, представили ему план переворота и дали инструкции устроить беспорядки в Черногории.

Associated Press называет заочно осужденных Шишмакова и Попова сотрудниками российских спецслужб. Ранее газета The Times писала, что Шишмаков является капитаном ВМФ России и «разоблаченным агентом ГРУ», а Попова «агентом ГРУ» называла газета The Telegraph.

Российские власти неоднократно отвергали обвинения Черногории в причастности Москвы к попытке госпереворота. Кремль считает подобные обвинения абсурдными.