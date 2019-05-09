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Путин присоединился к шествию «Бессмертный полк»

Президент Владимир Путин в пятый раз принимает участие в акции «Бессмертный полк». Он присоединился к шествию в Москве, участники которого пройдут по Ленинградскому проспекту, Тверской улице, через Охотный ряд и Манеж и дойдут до Красной площади.

Как и в предыдущие годы, президент несет портрет отца-фронтовика. Рядом с Путиным в колонне «Бессмертного полка» идет народный артист СССР Василий Лановой.

В 2018 г. в шествии вместе с Путиным прошли премьер Израиля Биньямин Нетаньяху и президент Сербии Александр Вучич. Нетаньяху нес портрет участника Великой Отечественной войны, Вучич – изображение своего деда.

Впервые акция «Бессмертный полк» прошла 9 мая 2012 г. в Томске, в 2013 г. она стала всероссийской. Сегодня шествия уже прошли в регионах Дальнего Востока, Сибири, некоторых городах Поволжья и юга России.

«Бессмертный полк» в городах России