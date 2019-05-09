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Восемь человек пострадали во время грозы в Москве

Как минимум восемь человек пострадали во время грозы в Москве, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб столицы. По его словам, пять человек получили травмы из-за падения деревьев в Восточном округе Москвы, еще трое – в Юго-Восточном. Погибших, по предварительным данным, нет.

На столицу 9 мая обрушилась сильная гроза, сопровождаемая порывами ветра до 17 м/с и местами градом. По данным центра погоды «Фобос», такая погода сохранится в течение суток, за это время в Москве выпадет треть месячной нормы осадков.

Из-за непогоды в московских аэропортах задержано более 20 рейсов, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписания». На момент публикации из «Внуково» не могли вовремя вылететь 10 самолетов, в «Домодедово» задерживались семь рейсов, в «Шереметьево» – 11. Кроме того, семь рейсов из «Домодедово» были отменены.

Также из-за неблагоприятных погодных условий в Москве утром 9 мая была отменена воздушная часть парада Победы: ее проведению помешала сильная облачность. А участники акции «Бессмертный полк» в столице попали под сильный ливень.