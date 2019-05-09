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МВД подсчитало число участников «Бессмертного полка» в Москве

В акции «Бессмертный полк» в Москве приняли участие 700 000 человек, сообщил столичный главк МВД. Это меньше, чем в прошлом году. В 2018-м к шествию присоединились более миллиона человек.

«Бессмертный полк» прошел по Ленинградскому проспекту, Тверской улице, через Охотный ряд и Манеж, дошел до Красной площади. Затем колонна разделилась: часть ее свернула на Москворецкую набережную, часть – на Большой Москворецкий мост.

Протяженность колонны составила чуть менее 4,5 км, сообщил «РИА Новости» столичный департамент безопасности и противодействия коррупции.

Проведению мероприятия мешал сильный ливень, который обрушился на Москву в четверг. Утром непогода помешала провести воздушную часть парада Победы.

Акция «Бессмертный полк» проводится 9 мая в День Победы в России и других странах. Это шествие, во время которого люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне.

«Бессмертный полк» в Москве прошел под ливнем