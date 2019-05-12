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WP узнала о нежелании Зеленского быть втянутым во внутриполитический конфликт в США

Избранный президент Украины Владимир Зеленский опасается быть втянутым во внутриполитический конфликт в США, пишет The Washington Post (WP) со ссылкой на источники в окружении политика. По данным издания, речь идет о деле о предполагаемых связях сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена с украинской газовой компанией.

Как пояснил один из источников WP, представители Зеленского рассматривают интерес Белого дома к такого рада расследованиям как внутреннее дело США и намерены не допустить, чтобы это отвлекало от повестки дня. «Это точно не наша война. Мы должны держаться от этого как можно дальше», – сказал собеседник издания. По его словам, Зеленский исключает возможность давления на правоохранительные органы Украины для ведения расследования в интересах Вашингтона.

Ранее газета The New York Times сообщала, что личный адвокат президента Дональда Трампа Рудольф Джулиани едет с визитом на Украину, чтобы убедить Зеленского провести расследования по двум вопросам, представляющим большой интерес для американских властей. По данным издания, один из этих вопросов относится к предполагаемым связям сына Байдена с газовой компанией, принадлежащей неназванному украинскому предпринимателю.

В субботу, 11 мая, Джулиани сообщил, что отменил поездку в Киев. Свое решение он объяснил тем, что в окружении избранного президента Украины есть люди, которые якобы являются врагами Трампа и Соединенных Штатов. Джулиани подчеркнул, что его решение никак не связано с предстоящими выборами президента США.

Следующие выборы президента США пройдут 3 ноября 2020 г. В апреле Байден официально объявил о намерении участвовать в них от демократической партии. Байдену 76 лет, он восемь лет занимал пост вице-президента США при Бараке Обаме.