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Замглавы Росрезерва отправлен под домашний арест по делу о хищении 3 млрд рублей

Басманный суд Москвы отправил под домашний арест замглавы Росрезерва Александра Кирюхина по уголовному делу о хищениях при исполнении госконтракта на поставку дизельного топлива на 3 млрд руб., сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя суда Юнону Цареву.

Решение было принято 16 мая, но о нем не сообщалось. Кирюхин будет находиться под домашним арестом до 20 июня 2019 г. Следствие считает Кирюхина, работавшего замглавы Росрезерва с декабря 2009 г., организатором хищения бюджетных средств. Другим фигурантом расследования стал директор НИИ проблем хранения Росрезерва Сергей Уланин. По информации ТАСС, он не признал своей вины. Об избрании меры пресечения для него пока не сообщается.

Точный ущерб по этому делу пока устанавливается, а детали не разглашаются. Институт Росрезерва изучает вопросы по длительному хранению товаров и материалов, проводит диагностику и научно-техническое консультирование. Уланин возглавлял НИИ с 2013 г.