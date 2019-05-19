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Появилось видео с изъятыми у бывших сотрудников ФСБ миллиардами

Телеканал РЕН ТВ опубликовал видеозапись с деньгами, изъятыми у бывших сотрудников управления «К» службы экономической безопасности ФСБ полковников Кирилла Черкалина и Дмитрия Фролова, а также у их подчиненного Андрея Васильева. Более 12 млрд руб. они хранили наличными.

На кадрах, опубликованных телеканалом, запечатлены более десяти сумок, пакетов и коробок, набитых купюрами. Деньги бывшие сотрудники ФСБ хранили в различной валюте.

В пятницу, 17 мая, агентство «Росбалт» со ссылкой на источники сообщило, что правоохранительные органы в ходе расследования дела Черкалина изъяли на трех квартирах наличные и драгоценности на 12 млрд руб. Как позже уточнил «Коммерсантъ», речь идет о сумме, изъятой не только у Черкалина, но и у его бывших коллег по спецслужбе Фролова и Васильева. По данным издания, примерно такая же сумма может находиться на счетах подставных лиц и компаний, которые использовали фигуранты дела.

Следствие полагает, что подозреваемые использовали для обогащения инсайдерскую информацию, которую получали, курируя ЦБ, Минфин и крупные банки, рассказал источник «Коммерсанта».

Черкалин, Фролов и Васильев были уволены с военной службы по компрометирующим обстоятельствам после задержания в апреле. Черкалин руководил в ФСБ подразделением, занимающимся банками, Фролов был его заместителем. Первый обвиняется в получении взяток на общую сумму $850 000. Фролову и Васильеву вменяется крупное мошенничество.