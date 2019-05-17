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У бывших чекистов изъяли 12 млрд рублей

Правоохранительные органы по делу полковника ФСБ Кирилла Черкалина изъяли на трех квартирах наличные и драгоценности на 12 млрд руб., сообщило агентство «Росбалт» со ссылкой на источники в спецслужбах. По данным «Коммерсанта», речь идет о сумме, изъятой не только у Черкалина, но и у его бывших коллег по спецслужбе Дмитрия Фролова и Андрея Васильева. Примерно такая же сумма может находиться на счетах подставных лиц и компаний, которые использовали обвиняемые. Таким образом, побит рекорд полковника МВД Дмитрия Захарченко, у которого конфисковали активы на 9 млрд руб. По словам источника «Коммерсанта», следствие считает, что подозреваемые использовали для обогащения инсайдерскую информацию, которую получали, курируя ЦБ, Минфин и крупные банки.

Черкалин, Фролов и Васильев — бывшие сотрудники управления «К» службы экономической безопасности ФСБ, они были уволены с военной службы по компрометирующим обстоятельствам после задержания в апреле. Черкалин был руководителем занимающегося банками подразделения, Фролов — его заместителем. Черкалин обвиняется СКР в получении взяток на общую сумму $850 000 в период 2013-2015 гг. Фролов и Васильев обвиняются в особо крупном мошенничестве: по версии следствия, они убедили потерпевшего от действий чиновника московского застройщика Сергея Гляделкина в том, что могут привлечь и его самого к уголовной ответственности за нарушения, получив от него долю в капитале ООО «Юрпромконсалтинг» на сумму 490 млн руб.

Управление «К» ФСБ занимается кредитно-финансовой сферой. Сотрудники именно этого управления сопровождали дела американского бизнесмена Майкла Калви, экс-министра по делам открытого правительства Михаила Абызова, бывшего совладельца банка «Югра» Алексея Хотина и лидеров Таганской ОПГ, арестованных в этом году.