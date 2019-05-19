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Мэй пообещала сделать британским депутатам «смелое предложение» по Brexit

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй намерена предложить на рассмотрение членам парламента «новое, смелое предложение» о выходе страны из Евросоюза. Об этом она написала в колонке для газеты The Times. По словам премьера, новый проект соглашения по Brexit будет представлять собой улучшенный пакет мер, который может получить поддержку депутатов.

Ожидается, что среди новых предложений Мэй будет дополнительная защита рабочих, что позволит заручиться поддержкой некоторых членов парламента от лейбористской партии. Премьер выразила надежду на то, что депутаты рассмотрят новый план сделки «свежим взглядом» и окажут ей поддержку.

Великобритания должна была покинуть Евросоюз 29 марта, но парламент трижды голосовал против варианта Brexit, о котором Мэй договорилась с Брюсселем. Основная проблема заключалась в пункте соглашения, предусматривающем отсутствие границы между Ирландией и Северной Ирландией. Некоторые парламентарии опасались, что из-за него страна окажется втянута в таможенный союз с ЕС.

В итоге Евросоюз предложил Великобритании отложить Brexit до 31 октября, чтобы избежать ситуации, когда страна покинет блок без каких-либо договоренностей. При этом Брюссель отказался пересматривать условия достигнутого с Мэй соглашения. Та согласилась на отсрочку и стала вести переговоры с лейбористами в попытке спасти свой план. Премьер намерена в начале июня провести новое голосование в парламенте по поводу законопроекта о Brexit.