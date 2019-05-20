Политика

Новости

Премьер-министр Армении призвал граждан блокировать здания судов в стране

Премьер-министр Армении Никол Пашинян обратился к своим сторонникам с призывом блокировать 20 мая здания всех судов в республике. «Утром в 08.30 мы блокируем выходы и въезды во все без исключения суды республики. В 12.00 моя речь будет транслироваться в прямом эфире», — написал политик на своей странице в Facebook. По словам Пашиняна, «в стране созревает второй и самый главный этап революции». Таким образом политик отреагировал на решение суда Еревана об освобождении из-под ареста экс-президента Роберта Кочаряна, который обвиняется в свержении конституционного строя в Армении, а также в получении взятки в особо крупном размере.

Президент Армении Армен Саркисян в воскресенье, 19 мая, поздно вечером призвал граждан республики к соблюдению законов и Конституции страны, передает ТАСС.

Суд в Ереване 18 мая постановил освободить из-под ареста бывшего президента Армении Роберта Кочаряна. Об этом Кочаряна ходатайствовали действующий и бывший президенты непризнанной Нагорно-Карабахской республики Бако Саакян и Аркадий Гукасян. Они попросили суд отпустить обвиняемого из-под стражи под их личное поручительство, пообещав, что он не будет избегать следствия и судебных заседаний. Саакян и Гукасян заявили о том, что внесут за обвиняемого залог — 1 млн драмов (около $2000).