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Песков объяснил звонок Путина находящемуся под следствием экс-президенту Армении

Президент Владимир Путин в пятницу позвонил бывшему президенту Армении Роберту Кочаряну, рассказал журналистам пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. По его словам, поводом для звонка стал день рождения Кочаряна. «Поздравил именинника», — объяснил Песков.

Тема уголовного преследования экс-президента Армении во время разговора не затрагивалась, сказал Песков, отвечая на вопрос «Ведомостей». «Вы знаете, что на протяжении долгих лет и Путин, и Кочарян поддерживают добрые отношения, которые не подвержены влиянию каких-либо событий, которые происходят в Армении», — напомнил представитель Кремля.

Ранее на сайте президента России появилось сообщение о том, что Путин в ходе телефонного разговора «тепло поздравил с днем рождения» Кочаряна.

Кочаряну 31 августа исполнилось 64 года. Он занимал должность президента Армении в 1998-2008 гг.

В конце июля этого года специальная следственная служба Армении выдвинула против Кочаряна обвинения в свержении конституционного строя. Причиной стали события 1 марта 2008 г., когда при разгоне протестующих против итогов президентских выборов, на которых победил Серж Саргсян, погибли 10 человек, более 250 получили ранения.

Кочарян сначала был арестован, однако позже апелляционный суд, сославшись на неприкосновенность экс-президента, освободил его из-под ареста, но уголовное дело закрыть отказался.

Кочарян считает обвинения сфабрикованными и расценивает их как политическое преследование.

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