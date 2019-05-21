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На Украине назвали возможную дату досрочных выборов в Раду

Досрочные выборы в Верховную раду Украины могут пройти 21 или 28 июля, сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на первого вице-спикера парламента Ирину Геращенко.

«Насколько мы понимаем, новый президент планирует выпустить такой указ не сегодня, а в ближайшие дни для того, чтобы соблюсти этот срок, чтобы выборы прошли в воскресенье за 60 дней», – пояснила она после консультаций членов украинского парламента с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Как отмечает издание «112 Украина», советник президента Украины по юридическим вопросам Андрей Богдан назвал наиболее вероятной датой выборов 21 июля. Он отметил, что Зеленский также инициирует внесение изменений в закон о выборах в Верховную раду для отмены мажоритарной системы выборов народных депутатов и перехода на пропорциональную партийную систему. Дополнительным условием таких изменений может стать понижение проходного барьера для партий с 5 до 3%. Издание «112 Украина» также указывает, что по информации депутата Верховной рады Олега Ляшко, указ о назначении выборов, вероятно, будет подписан 22 мая.

Зеленский 20 мая после инаугурации объявил о роспуске Верховной рады. Он призвал депутатов за оставшиеся два месяца работы принять законы об отмене депутатской неприкосновенности, об уголовной ответственности за незаконное обогащение, а также внести поправки в избирательный кодекс.