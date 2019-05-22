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Московское метро объяснило трудности при эвакуации пассажиров из тоннеля

Сотрудники метрополитена не могли выпустить из вагонов застрявших во вторник вечером в тоннеле пассажиров и вывести их по путям из соображений безопасности, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу метро.

Движение поездов по Солнцевской и Большой кольцевой линиям метро было прервано 21 мая около 18:45, восстановить его удалось только после полуночи. Специалисты назвали две основные версии инцидента — неисправность контактного рельса или неисправность токоприемника поезда.

При этом отмечается, что в тоннеле могли застрять пять поездов, но два из них удалось отправить на ближайшие станции. «По регламенту это приоритетный способ доставки пассажиров до станций при сбое: в этом случае пассажирам не приходится покидать поезд», — отметил представитель метро.

В пресс-службе добавили, что вывезти таким же способом остальные три поезда не удалось из-за особенностей неисправности и рельефа перегона. Из-за этого пришлось эвакуировать более 1000 застрявших в вагонах пассажиров по другому сценарию: к заблокированному составу подъезжал другой и забирал людей на станцию «Хорошевская». «Вариант с ведением пассажиров по тоннелю был небезопасен. До ближайшей станции пришлось бы идти более километра по путям, а без специальной подготовки это опасно», — заявили в метро.

По информации пресс-службы, на станции пассажиров ждали медики, но оказание помощи никому не потребовалось. Всего на эвакуацию 1041 пассажира, по официальным данным, ушло 3 часа 20 минут.