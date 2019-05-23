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FIFA отказалась расширить состав участников ЧМ-2022 в Катаре

Международная федерация футбола (FIFA) отказалась увеличить число команд-участниц Чемпионата мира-2022 в Катаре с 32 до 48, говорится на сайте организации. FIFA и Катар ранее рассматривали возможность увеличения при помощи вовлечения соседних стран в организацию турнира. Однако после «всесторонних консультаций с участием всех заинтересованных сторон» пришли к выводу, что в существующих условиях невозможно расширить состав участников чемпионата.

В сообщении отмечается, что FIFA и оргкомитет чемпионата мира считают невозможным проведения соревнований с участием 48 команд даже при снижении ключевых требований федерации. «Было принято решение отказаться от этого варианта. В чемпионате мира, как и планировалось изначально, сыграют 32 команды, предложение (об увеличении числа команд — "Ведомости") не будет выноситься на конгресс FIFA, который пройдет 5 июня», — уточняется в пресс-релизе.

Ранее президент FIFA Джанни Инфантино говорил, что совет федерации рассмотрит предложение об увеличения числа участников чемпионата в 2022 г., если вместе с Катаром организацией матчей займется хотя бы еще одна страна. При этом с 2026 г. в чемпионате мира, финальная часть которого состоится в США, Канаде и Мексике, смогут участвовать уже до 48 команд, сообщала ранее FIFA.

Чемпионат мира в Катаре пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 г.