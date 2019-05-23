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FIFA отказалась расширить состав участников ЧМ-2022 в Катаре

Ведомости
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Международная федерация футбола (FIFA) отказалась увеличить число команд-участниц Чемпионата мира-2022 в Катаре с 32 до 48, говорится на сайте организации. FIFA и Катар ранее рассматривали возможность увеличения при помощи вовлечения соседних стран в организацию турнира. Однако после «всесторонних консультаций с участием всех заинтересованных сторон» пришли к выводу, что в существующих условиях невозможно расширить состав участников чемпионата.

В сообщении отмечается, что FIFA и оргкомитет чемпионата мира считают невозможным проведения соревнований с участием 48 команд даже при снижении ключевых требований федерации. «Было принято решение отказаться от этого варианта. В чемпионате мира, как и планировалось изначально, сыграют 32 команды, предложение (об увеличении числа команд — "Ведомости") не будет выноситься на конгресс FIFA, который пройдет 5 июня», — уточняется в пресс-релизе.

Ранее президент FIFA Джанни Инфантино говорил, что совет федерации рассмотрит предложение об увеличения числа участников чемпионата в 2022 г., если вместе с Катаром организацией матчей займется хотя бы еще одна страна. При этом с 2026 г. в чемпионате мира, финальная часть которого состоится в США, Канаде и Мексике, смогут участвовать уже до 48 команд, сообщала ранее FIFA.

Чемпионат мира в Катаре пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 г.

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«Коммерсантъ» узнал о введении «Юнистримом» ограничений на переводы

Ведомости
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Платежная система «Юнистрим» столкнулась со сложностями при проведении переводов в будни, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на внутреннее письмо компании, разосланное по кассовым узлам. В документе говорится, что на проведение переводов в будние дни установлен лимит в соответствии с предписанием Центробанка. В письме отмечается, что возможны приостановки работы системы с 20 по 26 мая. Сотрудникам кассовых офисов рекомендуется после отключения системы во второй половине дня «выдавать купоны на 50 руб. на мобильный телефон с промокодом М25». В купоне, копия которого имеется в распоряжении газеты, говорится, что если клиент осуществит перевод не в будни 20–24 мая, а в выходные 25–26 мая, то он получить бонус — 50 руб. на телефон. Клиентам, которые не хотят ждать до выходных, следует предложить перевести деньги утром следующего дня. «По утрам система будет работать нормально»,— отмечается в письме.

По информации нескольких источников «Коммерсанта», ЦБ предписал «Юнистрим» установить лимит на ежедневные переводы на уровне 400 млн руб. в целях безопасности - после атаки хакерами банка «Юнистрим» в декабре 2018 г. рассказал один из источников. Тогда злоумышленникам удалось получить контроль над почтовым сервером банка, а после атаковать банки-партнеры. Источник газеты, близкий к банку, заявил, что последствия атак и уязвимости были устранены. По его словам, предписание регулятора также связано с непрозрачностью системы расчетов с банками-партнерами. Работа с другими банками построена на базе партнерских соглашений, что не предусмотрено профильным законодательством. ЦБ обязал все банки-партнеры стать участниками системы, рассказал один из источников. По информации «Коммерсанта», срок исполнения предписание истекает в июне.

В свою очередь в «Юнистрим» опровергли наличие проблем с переводами. «Все офисы работают в штатном режиме: клиенты, не пожелавшие участвовать в акции "Выходного дня", обслуживаются в любой рабочий день без каких-либо ограничений», — уточнили в «Юнистрим». В пресс-службе платежной системы и ЦБ отказались комментировать предписание регулятора.

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ФАС раскритиковала проект концепции развития в России сетей 5G

Ведомости
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Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) раскритиковала проект концепции развития в России сетей 5G, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на подготовленный ведомством отзыв. Базовый сценарий проекта, разработанный Минкомсвязи, предполагает создание единого оператора 5G в виде консорциума, которому государство передаст весь радиочастотный спектр нового поколения сетей. По мнению министерства, это наименее затратный вариант. По оценке Минкомсвязи, расходы бизнеса на запуск 5G в городах-миллионниках к 2024 г. составят 54–55 млрд руб., тогда как без консолидации или при частичном объединении ресурсов — 110–161 млрд руб.

Однако в ФАС считают, что такой вариант приведет к монополизации рынка. Единый оператор сможет завышать цены на допуск к сетям сторонних компаний, утверждают в службе. Помимо этого возникнут проблемы с использованием для 5G уже существующих сетей 4G операторов, которые не войдут в консорциум. Такая ситуация приведет к стагнации отрасли, отметили в ФАС. При этом государство будет вынуждено отказаться от распределения частот в диапазоне 3,5 ГГц через аукционы, а следовательно, не сможет на них заработать, поясняет ведомство.

По мнению ФАС, операторам не стоит создать совместное юридическое лицо, которое получит все частоты. Вместо этого частоты необходимо выделить каждому оператору по отдельности, утверждают в службе.

В середине апреля вице-премьер Максим Акимов обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой дать поручения по расчистке частот для сетей связи 5G. Наиболее привлекательный диапазон для развертывания сетей 5G — это 3,4–3,8 ГГц. Однако до сих пор вопрос выделения этих частот для сетей связи пятого поколения не решен. Сейчас на этих частотах работает спутниковая связь военного и других ведомств, рассказывал «Ведомостям» федеральный чиновник. «Верхний диапазон – 3,4–3,8 ГГц – находится в основном в использовании для специальных задач», – говорил на встрече с президентом Акимов. В свою очередь Минобороны в отзыве на проект концепции развития 5G рекомендовало повременить с использованием этого диапазона.

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СМИ узнали о возможной отправке военнослужащих США на Ближний Восток

Ведомости
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Пентагон может направить около 5000 военнослужащих на Ближний Восток из-за эскалации конфликта с Ираном, сообщает Reuters со ссылкой на двух американских чиновников. По информации Associated Press, речь идет об отправке до 10 000 военных. Запрос о переводе военного контингента в Пентагон поступил от Центрального командования вооруженных сил США (CENTCOM). В ближайшее время оборонное ведомство представит соответствующий план в администрацию президента Дональда Трампа, уточняют агентства.

По словам одного из источников Reuters, военнослужащие должны будут выполнять задачи по защите сил и интересов США в регионе. Пентагон отказался прокомментировать возможную отправку военнослужащих на Ближний Восток. «Мы не собираемся обсуждать или спекулировать на тему будущих планов», — заявила представитель Пентагона Ребекка Ребарич. 

В свою очередь телеканал «Аль-Алям» со ссылкой на заявление Корпуса стражей исламской революции (КСИР) передал, что военно-морские силы Ирана отслеживают передвижения американских военных кораблей, вошедших в Персидский залив, и готовы отразить любую провокацию.

Исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан 21 мая заявил, что несмотря на сохраняющиеся угрозы со стороны Ирана, предпринятые Вашингтоном меры исключили возможность нападения на американские суда в Персидском заливе. Днем ранее Трамп предостерег Тегеран от вмешательства в интересы США. Иран встретит «великую силу», если нанесет удар по объектам США на Ближнем Востоке, утверждал американский лидер.

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Политика
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США признали Венесуэлу страной, представляющей угрозу национальной безопасности

Ведомости
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Министерство торговли США внесло Венесуэлу в список стран, представляющих определенную угрозу национальной безопасности. Соответствующее уведомление опубликовано на сайте Федерального реестра (официальный журнал правительства США). Новые ограничения запрещают экспорт и реэкспорт в Венесуэлу военной продукции, представляющей угрозу для безопасности США, отмечается в документе. В частности, речь идет о продукции двойного назначения.

«Бюро промышленности и безопасности (министерства торговли — "Ведомости") вносит изменения в правила экспортного контроля (EAR) с целью исключить Венесуэлу из группы стран B, которая обеспечивает благоприятные условия для определенных экспортных товаров, находящихся под контролем в рамках обеспечения национальной безопасности, и перенести Венесуэлу в группу стран D:1, в которой представлены государства, представляющие определенную угрозу для национальной безопасности», — отмечается в документе.

Как отмечает ведомство, новые ограничения направлены на повышение уровня национальной безопасности США, они «отражают текущие проблемы», связанные с Венесуэлой. Помимо этого Венесуэла добавленна в группу стран D:2-4, чьи разработки в сфере ядерного, химического и биологического оружия и ракетных технологий «вызывают обеспокоенность».

В среду, 22 мая Reuters и The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщили, что власти США собираются ввести санкции против венесуэльских чиновников и частных лиц, присваивавших себе деньги, выделенные на снабжение страны продовольствием. Помимо этого минюст США начнет уголовное преследование тех, кто вложил похищенные деньги в американскую недвижимость, купил на них яхты и самолеты, отмечает WSJ. Речь идет как о соратниках действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро, высокопоставленных военных, так и об иностранных бизнесменах.

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Германия отрицает санкции США против «Северного потока – 2»

Ведомости
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Министерство экономики Германии приняло к сведению угрозу США наложить санкции на компании, которые принимают участие в строительстве газопровода «Северный поток – 2», однако Берлин принял решение их отрицать, передает Reuters со ссылкой на официального представителя министерства.

Министр энергетики США Рик Перри накануне заявил, что Вашингтон планирует ввести санкции в отношении компаний, участвующих в проекте строительства «Северного потока – 2», передавал Bloomberg. «Я ожидаю, что в ближайшем будущем сенат, а также салата представителей США направят президенту законопроект, который будет иметь очень, очень обременительные ограничения для компаний, которые участвуют в строительстве «Северного потока – 2», – цитирует чиновника агентство. Иных деталей законопроекта Перри не раскрывал.

Ранее журнал Foreign Policy и Bloomberg сообщили о том, что американские сенаторы Тед Круз (республиканец) и Джин Шахин (демократ) подготовили законопроект о санкциях против европейских компаний и судов, участвующих в строительстве газопровода «Северный поток – 2». У обоих изданий оказалась копия неопубликованного документа. Предпринимателям, которые продают или сдают в аренду такие суда, сенаторы предлагают запретить въезд в США, а также заморозить их активы в этой стране. Законопроект включает также санкции против лиц, оказывающих финансовую или техническую поддержку или страхование этих судов, говорилось в документе. Законодатели призывают также усилить давление на «Газпром» и его партнеров по проекту: компании Uniper и Wintershall из Германии, Shell, OMV из Австрии и Engie из Франции.

Кремль не опасается, что санкции США помешают финансированию и запуску проекта «Северный поток – 2», сообщил 21 мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Проект «Северный поток – 2» во многом уже реализован, и есть определенная уверенность, что проект будет профинансирован и запущен в интересах европейских потребителей голубого топлива», – отметил он.

«Северный поток – 2» – трансбалтийский газопровод «Газпрома», две нитки которого должны соединить Россию и Германию. Проектная мощность трубы – 55 млрд куб. м в год. Морская часть трубопровода проходит через воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии, суммарная длина обеих ниток составляет около 2400 км. Предполагается, что трубопровод должен быть достроен к концу года.

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Политика
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Арашуков обратился к бывшим коллегам после лишения его статуса сенатора

Ведомости
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Бывший сенатор Рауф Арашуков заявил, что ожидал решения Совета Федерации о лишении его статуса сенатора. Он считает его преждевременным и предупреждает бывших коллег, что это может произойти с любым. Заявление Арашукова опубликовала его адвокат Анна Ставицкая на своей странице в Facebook.

Арашуков отметил, что закон предусматривает возможность вынести сенатору предупреждение за нарушение сроков предоставления сведений о доходах, но Совет Федерации решил лишить его полномочий сразу. При этом жена Арашукова предоставила часть декларации, а сам он в установленный срок направил запрос с просьбой предоставить необходимые документы для заполнения декларации, но ответ на него не получил, говорится в обращении.

«Вы считаете, что поймали бога за бороду, раз получили статус, а вслед за ним неприкосновенность и полномочия. Но вы сами меня за считанные минуты, без должного разбирательства лишили этой самой неприкосновенности, а затем и полномочий», – добавил Арашуков.

Совет Федерации 22 мая лишил Арашукова статуса сенатора от Карачаево-Черкесии, поскольку он не представил декларацию о доходах в положенный срок. С конца января бывший сенатор находится под арестом. Его обвиняют в участии в преступном сообществе, двух эпизодах организации убийства и давлении на свидетеля.

Где проходили обыски по делам сенатора Арашукова и его отца

Технологии
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Организатор «Евровидения» пересчитал итоги финального голосования

Ведомости
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Европейский вещательный союз (ЕВС), организатор музыкального конкурса «Евровидение-2019», опубликовал скорректированные итоги финального голосования. ЕВС признал, что в ходе подсчета голосов были допущены неточности.

«Из-за человеческой ошибки был использован неправильный агрегированный результат. Однако это не повлияло на подсчет очков, полученных в результате телеголосования в 41 стране – участнице конкурса», – говорится в сообщении. В результате пересчета голосов победитель конкурса певец из Нидерландов Дункан Лоуренс сохранил свое лидерство. Российскому исполнителю Сергею Лазареву добавили один балл, который не повлиял на его итоговую позицию: он так и остался на третьем месте.

Финал «Евровидения-2019» прошел 18 мая в Тель-Авиве. Израиль получил право на его проведение, поскольку в прошлом году конкурс выиграла израильская певица Нетта с песней Toy, набравшая в финале 529 голосов. Победитель «Евровидения-2019» Дункан Лоуренс выиграл конкурс, представив песню Arcade. В ходе голосования он набрал 498 баллов (после пересчета голосов его результат не изменился). Второе место занял итальянский певец Махмуд с песней Soldi. После пересчета голосов Махмуд получил на семь баллов больше – 472 вместо 465 баллов. Лазареву, который второй раз за свою карьеру занял третье место на «Евровидении», за песню Scream изначально присудили 369 баллов.

Согласно правилам «Евровидения» в следующем году конкурс пройдет в Нидерландах. Это пятая победа голландского исполнителя за всю историю музыкального конкурса. До этого Нидерланды побеждали 44 года назад.

Победа Лоуренса вызвала возмущение пользователей соцсетей, которые потребовали аннулировать ее после того, как стало известно, что песня Arcade была опубликована на YouTube в 2017 г. Однако Европейский вещательный союз (ЕВС) в ответ на претензии к итогам конкурса заявил, что не будет аннулировать победу представителя Нидерландов, передавал ТАСС. Официальный представитель ЕВС Дэвид Гудман подчеркнул, что в истории «Евровидения» уже были прецеденты, когда к участию допускались песни, которые выходили в эфир до конкурса, не становились достоянием широкой публики. Ролик на YouTube не был официальным релизом Arcade и до конкурса его просмотрели лишь несколько сотен пользователей, что не дало Лоуренсу конкурентного преимущества, решили в ЕВС.

Лазарев, комментируя итоги «Евровидения», отметил предвзятость жюри по отношению к России, сообщало «РИА Новости».

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Политика
Новости

Подозреваемого в угрозах убийством активиста «Голоса» отправили под домашний арест

Ведомости
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Химкинский городской суд Московской области отправил под домашний арест члена совета движения «Голос» Романа Удота, подозреваемого в угрозах убийством, сообщили «Интерфаксу» в суде.

Удот будет находиться под домашним арестом до 16 июня. Ему запрещено покидать место жительства, общаться с кем-либо, кроме адвокатов и дознавателя, а также пользоваться любыми средствами связи.

Удота задержали 20 мая в линейном управлении МВД по «Шереметьеву». По словам его адвоката Максима Пашкова, активист пришел в полицию сам после возвращения из заграничной командировки, длившейся более года, и заявил о готовности содействовать расследованию возбужденного против него дела.

Уголовное дело против Удота было заведено в апреле 2018 г. по заявлению сотрудников НТВ. Конфликт с журналистами у активиста произошел за месяц до этого в аэропорту «Шереметьево». Удот отказывался с ними общаться и просил его не снимать, но они продолжали настаивать. Тогда он ответил, что «их всех переубивает», рассказывал Пашков.

Политика
Новости

Порошенко назвал «политическими преследованиями» расследования против него

Ведомости
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Бывший президент Украины Петр Порошенко связал расследования, которые были начаты против него после окончания срока его полномочий как главы государства, со стартом парламентской избирательной кампании и назвал их «политическими преследованиями», передает «Интерфакс-Украина». Порошенко также не исключил, что может стать фигурантом новых уголовных дел.

Порошенко отметил, что внимательно следит за всеми обвинениями. По его мнению, обвинения исходят не от его личных врагов, а «от врагов Украины», «пятой колонны», которая пытается очернить действия властей страны в ходе конфликта в Донбассе, инцидента в Азовском море или в вопросе автокефалии Украинской православной церкви. «Я готов и за это отвечать, так как считаю, что это был правильный, решительный шаг», – цитирует Порошенко агентство.

Порошенко предположил, что его противники попытаются привлечь его к ответственности за подписание закона о языке, который предусматривает обязательное использование украинского языка как государственного в органах власти и других публичных сферах общественной жизни.

Сейчас против Порошенко начато несколько расследований. Государственное бюро расследований (ГБР) 21 мая завело уголовное дело в отношении бывшего президента по обвинению в госизмене. По версии обвинения, Порошенко совершил ее, посылая украинских моряков в Керченский пролив. Украинская прокуратура 13 мая начала досудебное расследование о давлении Порошенко на судей в рамках дела Приватбанка, который власти Украины в 2016 г. решили национализировать. Также 22 мая стало известно о новом уголовном деле, фигурантом которого стал бывший президент Украины. Украинская прокуратура подозревает его во вмешательстве в деятельность компании «Центрэнерго» с целью хищения ее средств.

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Политика
Новости

Соратника Навального Леонида Волкова арестовали на 20 суток

Ведомости
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Симоновский районный суд Москвы арестовал на 20 суток Леонида Волкова – соратника и бывшего руководителя предвыборного штаба оппозиционера Алексея Навального. Об этом Волков написал на своей странице в Twitter.

Суд признал Волкова виновным в нарушении п. 4 ст. 20.2 КоАП РФ (нарушение порядка организации митинга, повлекшее причинение вреда здоровью человека или имуществу). «Организовал массовые беспорядки силой устного слова и мысли, вот так-то! И поцарапал чью-то Тойоту Камри в Москве, находясь при этом в Вильнюсе», – отметил Волков.

Полиция задержала Волкова 21 мая в Москве. Поводом стала акция против повышения пенсионного возраста, прошедшая в сентябре 2018 г. По словам оппозиционера, полицейские следили за ним, когда он ехал на такси, затем остановили и доставили в ОВД «Даниловский».

Акция против пенсионной реформы прошла в нескольких российских городах 9 сентября, в единый день голосования. В большинстве городов она была не согласована. По данным «ОВД-инфо», на акции по всей стране задержали более тысячи человек.

Бизнес
Новости

Обанкротился один из крупнейших производителей стали Великобритании

Ведомости
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Высокий суд Лондона в среду объявил о принудительной ликвидации British Steel, второго по величине производителя стали в Великобритании. Накануне компания, ее владелец фонд Greybull Capital, кредиторы и власти страны не смогли договориться об экстренном займе от правительства в размере 30 млн фунтов ($38 млн). British Steel просила эти деньги из-за нехватки заказов, которую она объясняла связанной с Brexit неопределенностью. Переговоры завершились неудачей, потому что британские власти боялись нарушить правила ЕС, запрещающие оказывать бизнесу государственную помощь, пишет Financial Times со ссылкой на свои источники.

Из-за банкротства British Steel работу могут потерять 25 000 человек, отмечает Reuters. Из них 5000 работают непосредственно на компанию, а еще 20 000 связаны с ее цепочкой поставок. Но British Steel продолжит работать в ближайшее время, а премьер-министр Тереза Мэй заявила, что правительство «ищет все возможные способы обеспечить будущее для компании».

Greybull приобрел британскую компанию у индийской Tata Steel всего за один фунт в 2016 г. и переименовал ее в British Steel. Фонд специализируется на покупке проблемных компаний и пытается привести их дела в порядок.

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