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«Яндекс» представил медиаплеер «Яндекс.Модуль»

Ведомости
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Компания «Яндекс» представила на Yet another Conference (YAC) медиаплеер «Яндекс.Модуль», который подключается к телевизору через HDMI-порт и позволяет включить «Яндекс.Эфир» или другое видео из приложения компании на большом экране. В устройство встроен умный помощник «Яндекса» – «Алиса», с помощью которого пользователь сможет голосовыми командами регулировать громкость звука, а также ставить видео на паузу или включать музыку.

Управлять «Модулем» можно и с помощью других умных колонок, даже не подключенных к телевизору. Его цена составит 1990 руб. Устройство уже доступно на маркетплейсе «Беру» (совместный проект «Яндекса» и Сбербанка). Согласно описанию товара, медиаплеер работает на операционной системе Android.

В проекте «Яндекс.Эфир» пользователям станет доступен персонализированный поток роликов из сервисов компании. Управлять им можно будет с помощью оценок для видео. С проектом будут сотрудничать блогер Евгений Савин («Красава»), а также ведущий Леонид Парфенов, который планирует выпускать программы из нового цикла «Намедни» на новом сервисе.

Ранее «Ведомости» со ссылкой на источники сообщили, что «Яндекс» нанял на работу продюсера, который займется созданием программ и шоу для поисковика. Это Николай Головин, который был главным продюсером телеканала «Пятница!», а последние несколько лет развивал собственную студию по производству контента в США. Эту информацию газете подтвердил представитель компании. По его словам, Головин в мае стал главным продюсером коммерческого департамента «Яндекса». Это новое направление для компании – пока «Яндекс» сделал только несколько выпусков программы «На музыке» и новогоднее шоу.

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Политика
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Путин наградил Матвиенко орденом Андрея Первозванного

Ведомости
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Президент Владимир Путин наградил спикера Совета Федерации Валентину Матвиенко орденом «Святого Апостола Андрея Первозванного» — высшей государственной наградой России. Церемония прошла в Екатерининском зале Кремля.

«У меня 47 лет трудового стажа и эти годы я проработала на госслужбе. Самые содержательные годы — в вашей команде. Скажу честно, работать с вами непросто, работать с вами нелегко. Вы подняли страну с колен, из руин возродили армию, вернули уважение к России», — сказала Матвиенко, принимая награду от Путина.

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Песков заявил о невыполнении поручений Путина по «китовой тюрьме»

Ведомости
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Поручения президента России Владимира Путина по ситуации с косатками и белухами в «китовой тюрьме», как минимум частично, не выполняются. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

«Сейчас еще раз, что называется, сверим часы, в какой именно части не выполняются эти поручения», – сказал он, отметив, что необходимости давать дополнительные поручения нет.

Песков добавил, что в Кремле удивлены позицией компании «Афалина», которой принадлежат косатки и белухи из «китовой тюрьмы». Ранее ее гендиректор Алексей Решетов заявил, что не планирует отпускать животных на волю.

В 2018 г. в Охотском море были выловлены около сотни косаток и белух. Их поместили в вольеры бухты Средняя. Путин поручил Минприроды и Минсельхозу решить судьбу животных до 1 марта 2019 г. В начале апреля губернатор Приморского края Олег Кожемяко заявил, что их выпустят в естественную среду обитания.

Политика
Новости

В квартире экс-министра Абызова при обыске нашли наркотики

Ведомости
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В квартире экс-министра по делам открытого правительства Михаила Абызова при обыске обнаружены наркотические средства, передает агентство «Москва» со ссылкой на заявление следователя Сергея Степанова в Басманном суде Москвы. Он не уточнил вид и объемы найденных наркотиков, но подчеркнул, что уже получено заключение экспертов по этим веществам. Также следователь не указал, будут ли предъявлены Абызову обвинения в незаконном хранении наркотиков.

Басманный суд рассматривает продление ареста Абызову до 25 июля. Его задержали 25 марта по обвинению в создании преступного сообщества с использованием служебного положения и мошенничестве в особо крупном размере. На счетах Абызова по решению суда арестовано более 437 млн руб. Также суд арестовал принадлежащие экс-министру два участка земли и два дома в Подмосковье, три квартиры и четыре комнаты в Москве.

Следствие считает, что Абызов в период с апреля 2011 г. по ноябрь 2014 г. создал и возглавил преступное сообщество. Участники этой группы обманули акционеров Сибирской энергетической компании и «Региональных электрических сетей», работающих в Новосибирской области. В результате было похищено 4 млрд руб. Украденные деньги могли быть выведены за рубеж через офшорные компании. Сам Абызов заявляет о своей невиновности.

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Политика
Новости

СК прекратил дело против одного из разработчиков системы «Платон»

Ведомости
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Следственный комитет закрыл уголовное дело против гендиректора «Национальных телематических систем» (НТС) Алексея Нащекина, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на адвоката Сергея Гревцова. По словам адвоката, дело закрыто из-за отсутствия состава преступления, Нащекин имеет право на реабилитацию и компенсацию вреда.

Ранее СК прекратил преследование разработчика и главного специалиста по монтажу ИСОД, специалиста мирового уровня в области IT-технологий Сергея Шилова.

В 2010–2013 гг. Нащекин был вице-президентом «Ростелекома», он был одним из ответственных лиц в проектах по разработке инфраструктуры «Электронного правительства» и портала госуслуг. Также он участвовал в создании Единого госреестра недвижимости.

Разработчика задержали в апреле 2018 г. Его обвиняли в пособничестве злоупотреблениям на 1,4 млрд. руб. при создании единой интеллектуальной системы обеспечения деятельности (ИСОД). В рамках того уголовного дела также расследовались злоупотребления полномочиями врио начальника НПО «Специальная техника и связь» Андрея Нечаева.

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Политика
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Конституционный суд разрешил присяжным судить подростков вместе со взрослыми

Ведомости
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Присяжные могут судить подростков вместе со взрослыми для объективности разрешения дела, об этом говорится в постановлении Конституционного суда, опубликованном в четверг, 23 мая.

Проверка конституционности положений ст. 30 УПК проводилась по запросу Ленинградского областного суда, который усомнился в конституционности статьи УПК, блокирующей совершеннолетним обвиняемым доступ к суду присяжных, если их судят вместе с несовершеннолетними. Сейчас право на суд присяжных имеют только совершеннолетние обвиняемые. Но закон разрешает рассмотреть дело судом присяжных, если хотя бы один из подсудимых просит об этом.

С такой проблемой и столкнулся Леноблсуд, когда получил жалобу от группы несовершеннолетних на решение городского суда, назначившего дело к слушанию судом присяжных по ходатайству единственного совершеннолетнего из четырех обвиняемых по данной статье. Леноблсуд обнаружил правовую коллизию и обратился за разъяснениями в КС. Ранее тот уже пришел к выводу, что лишение подростков права на суд присяжных не является дискриминационным.

Но сама по себе норма УК о праве на рассмотрение дела судом присяжных не противоречит Конституции, разъяснил суд. Она допускает рассмотрение дела судом присяжных, когда выделение материала в отношении несовершеннолетних в отдельное производство невозможно ввиду препятствия объективности разрешения дел.

Технологии
Новости

Число подписчиков «Яндекс.Музыки» выросло до 2 млн

Ведомости
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Число платных подписчиков сервиса «Яндекс.Музыка» достигло почти 2 млн, сообщил в ходе конференции YaC 2019 совладелец и гендиректор «Яндекса» Аркадий Волож.

Он отметил, что за последние годы произошел не просто переход к легальной музыке, но изменилось ее потребление: «Раньше это был сценарий "ищи, качай, качай, качай, слушай". Сейчас музыка сама приходит к тебе».

В июне 2018 г. число подписчиков «Яндекс.Музыки» превысило 1 млн человек. Драйвером роста стал другой сервис компании – «Яндекс.Плюс», который за стоимость подписки на «Яндекс.Музыку» включает в себя скидки и льготы на другие сервисы «Яндекса», в том числе такси и просмотр фильмов на «Кинопоиске».

«Яндекс.Музыка» была запущена в 2010 г. По итогам 2016 г. число платных подписчиков сервиса и музыкальных приложений на его основе составляло около 250 000 человек.

Технологии
Новости

СПЧ соберет комиссию по СМИ в связи с увольнениями в «Коммерсанте»

Ведомости
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Комиссия Совета при президенте по правам человека (СПЧ) по свободе информации и правам журналистов обсудит на следующей неделе ситуацию с увольнениями журналистов газеты «Коммерсантъ». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на председателя СПЧ Михаила Федотова. «Будем приглашать представителей издательского дома (ИД) "Коммерсантъ" и самих журналистов», – сказал он.

20 мая об уходе из «Коммерсанта» объявили два журналиста – специальный корреспондент «Коммерсанта» Иван Сафронов и заместитель редактора отдела политики Максим Иванов. Они объяснили в Facebook, что покидают издание из-за статьи о возможной отставке спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко. Журналисты утверждали, что такое решение принял акционер Алишер Усманов. Следом за Сафроновым и Ивановым заявления об уходе написали все журналисты отдела политики газеты и их руководители, всего 11 человек.

Гендиректор и главный редактор «Коммерсанта» Владимир Желонкин назвал причиной ухода Сафронова и Иванова несоблюдение журналистами стандартов работы. В то же время, по словам журналистов, их увольнения требовал акционер газеты Алишер Усманов. Представитель Усманова заявил, что тот не знал об увольнении журналистов. Председатель Совета Федерации Матвиенко 22 мая сказала, что не имеет отношения к увольнению журналистов.

«Коммерсантъ» опубликовал материал о возможной отставке Матвиенко 17 апреля. В нем говорилось, что в мае она обсудит этот вопрос с президентом Владимиром Путиным. Наиболее вероятным кандидатом на ее пост назывался руководитель Службы внешней разведки Сергей Нарышкин. В тот же день о возможном уходе Матвиенко с поста сообщил и телеканал «Дождь».

Политика
Новости

СМИ узнали о планах зятя Рыболовлева баллотироваться в президенты Уругвая

Ведомости
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Совладелец английского футбольного клуба «Сандерленд» и зять миллиардера Дмитрия Рыболовлева Хуан Сартори решил баллотироваться в президенты Уругвая, сообщает Forbes со ссылкой на источник, близкий к бизнесмену. Эту информацию подтвердил источник «Ведомостей» в окружении Рыболовлева. Ранее об этом сообщили уругвайские СМИ.

Выдвигаться Сартори намерен от консервативной Национальной партии (также известна как Белая партия). Но сначала ему нужно одолеть пятерых соперников внутри нее, в том числе мэра города Мальдонадо Энрике Антиа. Внутренние праймериз состоятся 30 июня. Выборы президента Уругвая назначены на октябрь 2019 г. В Twitter Сартори указана ссылка на предвыборный сайт, где он обещает создать 100 000 новых рабочих мест в случае победы.

Для Сартори эти выборы станут первым опытом в политике. До этого он не занимал государственных должностей. Собеседник Forbes отметил, что Рыболовлев знает о планах Сартори и считает их его личным делом, однако предвыборную кампанию не спонсирует и никак в ней не участвует.

Сартори принадлежат активы в разных сферах бизнеса, в том числе группа Union Agriculture Group (UAG), которая занимается выращиванием черники, риса, сои и пшеницы, а также разведением овец и крупного рогатого скота. Он инвестирует в энергетические проекты в Латинской Америке. В Перу и Уругвае группа бизнесмена также является крупным застройщиком. В 2015 г. Сартори женился на дочери Рыболовлева Екатерине. В 2018 г. купил 20% клуба «Сандерленд» за 3 млн фунтов.

Политика
Новости

Песков прокомментировал запуск шоу с анимированным Путиным в роли ведущего

Ведомости
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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин не видел анимированную пародию телеканала ВВС на себя и в целом не интересуется карикатурами. Об этом он сообщил радиостанции «Говорит Москва».

По словам Пескова, про Путина написано много книг, нарисовано много карикатур, создано кукол и шаржей: «Президент не читал книг про себя и не смотрел на карикатуры. Он не хочет хоть в чем-то походить на них. Пусть эти карикатуры походят на него».

Во вторник, 22 мая,британский телеканал BBC Two объявил о запуске комедийного ток-шоу Tonight With Vladimir Putin («Вечер с Владимиром Путиным»). Анимированный российский президент был создан с помощью технологии захвата движений. Он будет ходить и сидеть перед живой аудиторией в студии, а также брать интервью у гостей передачи.

В январе Роскомнадзор сообщил, что выявил нарушения в работе телеканала BBC в России. Пресс-секретарь ведомства тогда пояснял, что проверялся не контент, а соблюдение требований вещательной лицензии. В чем именно заключались нарушения и устранил ли их телеканал, Роскомнадзор не сообщал.

Проверка Роскомнадзора стала ответом на аналогичный шаг британского регулятора Ofcom, который в конце 2018 г. начал проверку спонсируемого российскими властями телеканала RT на предмет соблюдения условий вещательной лицензии.

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Финансы
Новости

Набиуллина выступила против запрета микрофинансирования в России

Ведомости
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Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина выступила против введения в России запрета на микрофинансовые операции. Ее речь транслировалась на сайте Госдумы.

«На наш взгляд, запрещать это ни в коем случае нельзя, потому что люди тогда попадут в руки нелегальных, "черных" кредиторов», – сказала Набиуллина. По ее словам, доля микрозаймов составляет только 2% из общего объема выданных населению кредитов. Она уточнила, что уже выстроена работа с правоохранительными органами, и попросила содействия депутатов по блокировке сайтов с рекламой нелегальных кредитов.

Как сообщалось ранее, в России в 2018 г. портфель «черных» кредиторов приблизился к 115 млрд руб., продемонстрировав рост на 15%. Это сравнимо с динамикой легального рынка микрофинансирования. При этом пояснялось, что ЦБ принял меры по пресечению деятельности более 2000 организаций, занимавшихся нелегальным кредитованием – в два раза больше, чем годом ранее.

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Технологии
Новости

Компания Маска получила контракт на создание тоннелей под Лас-Вегасом

Ведомости
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Основанная миллиардером Илоном Маском The Boring Company получила первый контракт на коммерческую перевозку пассажиров в Лас-Вегасе по подземным тоннелям, сообщает Bloomberg. Сумма контракта на перевозку пассажиров вокруг выставочного центра составляет $48,7 млн. Этот выставочный комплекс считается одним из крупнейших в США.

Компания построит в Лас-Вегасе два тоннеля, чтобы соединить удаленные друг от друга залы выставочного комплекса, это должно решить проблему постоянных пробок в столице азартных игр. Для транспортировки пассажиров будут использоваться специально созданные для перевозки до 16 человек платформы на базе Tesla. Как следует из контракта, работы по возведению транспортных тоннелей начнутся в сентябре после проведения необходимых подготовительных работ.

Издание отмечает, что контракт не вполне отвечает амбициям основателя Tesla и SpaceX Илона Маска, но станет важным шагом для подтверждения серьезности намерений The Boring Company по созданию скоростных тоннелей в Лос-Анджелесе.

Завершить работы по созданию инфраструктуры проекта планируется к декабрю 2020 г., чтобы на ежегодной январской Consumer Electronics Show продемонстрировать проект жителям и гостям Лас-Вегаса. Если компания не сможет выполнить обязательства по контракту в срок, то выплатит руководству выставочного комплекса солидную компенсацию.

Пока компания Маска построила только один тоннель под Лос-Анджелесом. В Чикаго будущее аналогичного проекта уже оспаривается из-за отставки его крупнейшего сторонника – бывшего мэра Рама Эмануэля. Проект тоннеля между Вашингтоном и Балтимором проходит экологическую экспертизу.

«Телепорт по городу». Как выглядит первый скоростной тоннель под Лос-Анджелесом

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