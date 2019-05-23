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«Яндекс» представил медиаплеер «Яндекс.Модуль»

Компания «Яндекс» представила на Yet another Conference (YAC) медиаплеер «Яндекс.Модуль», который подключается к телевизору через HDMI-порт и позволяет включить «Яндекс.Эфир» или другое видео из приложения компании на большом экране. В устройство встроен умный помощник «Яндекса» – «Алиса», с помощью которого пользователь сможет голосовыми командами регулировать громкость звука, а также ставить видео на паузу или включать музыку.

Управлять «Модулем» можно и с помощью других умных колонок, даже не подключенных к телевизору. Его цена составит 1990 руб. Устройство уже доступно на маркетплейсе «Беру» (совместный проект «Яндекса» и Сбербанка). Согласно описанию товара, медиаплеер работает на операционной системе Android.

В проекте «Яндекс.Эфир» пользователям станет доступен персонализированный поток роликов из сервисов компании. Управлять им можно будет с помощью оценок для видео. С проектом будут сотрудничать блогер Евгений Савин («Красава»), а также ведущий Леонид Парфенов, который планирует выпускать программы из нового цикла «Намедни» на новом сервисе.

Ранее «Ведомости» со ссылкой на источники сообщили, что «Яндекс» нанял на работу продюсера, который займется созданием программ и шоу для поисковика. Это Николай Головин, который был главным продюсером телеканала «Пятница!», а последние несколько лет развивал собственную студию по производству контента в США. Эту информацию газете подтвердил представитель компании. По его словам, Головин в мае стал главным продюсером коммерческого департамента «Яндекса». Это новое направление для компании – пока «Яндекс» сделал только несколько выпусков программы «На музыке» и новогоднее шоу.