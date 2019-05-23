Политика

Новости

СК прекратил дело против одного из разработчиков системы «Платон»

Следственный комитет закрыл уголовное дело против гендиректора «Национальных телематических систем» (НТС) Алексея Нащекина, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на адвоката Сергея Гревцова. По словам адвоката, дело закрыто из-за отсутствия состава преступления, Нащекин имеет право на реабилитацию и компенсацию вреда.

Ранее СК прекратил преследование разработчика и главного специалиста по монтажу ИСОД, специалиста мирового уровня в области IT-технологий Сергея Шилова.

В 2010–2013 гг. Нащекин был вице-президентом «Ростелекома», он был одним из ответственных лиц в проектах по разработке инфраструктуры «Электронного правительства» и портала госуслуг. Также он участвовал в создании Единого госреестра недвижимости.

Разработчика задержали в апреле 2018 г. Его обвиняли в пособничестве злоупотреблениям на 1,4 млрд. руб. при создании единой интеллектуальной системы обеспечения деятельности (ИСОД). В рамках того уголовного дела также расследовались злоупотребления полномочиями врио начальника НПО «Специальная техника и связь» Андрея Нечаева.