Путин наградил Матвиенко орденом Андрея Первозванного
Президент Владимир Путин наградил спикера Совета Федерации Валентину Матвиенко орденом Святого Апостола Андрея Первозванного — высшей государственной наградой России. Церемония прошла в Екатерининском зале Кремля.
«У меня 47 лет трудового стажа, и эти годы я проработала на госслужбе. Самые содержательные годы — в вашей команде. Скажу честно, работать с вами непросто, работать с вами нелегко. Вы подняли страну с колен, из руин возродили армию, вернули уважение к России», — сказала Матвиенко, принимая награду от Путина.
Также различные награды Путин вручает 23 мая главреду RT и МИА «Россия сегодня» Маргарите Симоньян, сатирику Михаилу Жванецкому, ректору МГУ Виктору Садовничему и президенту FIFA Джованни Инфантино.