Путин наградил Матвиенко орденом Андрея Первозванного

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Госдума обязала операторов проводить фотофиксацию техосмотра

Государственная дума приняла в третьем, заключительном, чтении законопроект об усилении контроля за проведением техосмотра автомобилей, говорится в материалах нижней палаты парламента. Документ обязывает операторов, осуществляющих техосмотр автомобиля, проводить его обязательную фотофиксацию. Законопроект также обязывает операторов оформлять диагностические карты в электронном виде с усиленной квалифицированной подписью. Эти меры, по мнению разработчиков законопроекта, позволят пресечь выдачу поддельных диагностических карт и снизить количество ДТП, вызванных неисправностями транспортных средств, в стране.

В материалах Госдумы отмечается, что диагностические карты по результатам техосмотра по новым правилам будут оформляться и для автобусов.

Контроль за проведением техосмотра разделят Российский союз автостраховщиков (РСА) и МВД. МВД будет контролировать соблюдение правил проведения техосмотра операторами. РСА будет контролировать соответствие программного обеспечения, средств фотофиксации и помещений, в которых проводится техосмотр, установленным характеристикам.

Документ обязывает операторов техосмотра раз в два года проходить аккредитацию.

В действующей версии закона «О техническом осмотре транспортных средств» подобные меры отсутствуют. В августе 2018 г. правительство внесло в Госдуму законопроект о совершенствовании системы техосмотра автомобилей. В первой версии законопроекта предлагалось помимо фотофиксации техосмотра обязать операторов снимать его на видео. Однако ко второму чтению проекта закона правительство отказалось от этой меры. В итоговой версии документа было предложено ограничить контроль двумя фотоснимками – в начале и в конце осмотра и размещать данные о нем в сети интернет.

Закон вступит в силу по истечении одного года после дня его официального опубликования.