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Беглов поручил подчиненным бороться с экскурсиями на крышах

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов поручил разобраться с незаконными экскурсиями, которые проводятся на крышах зданий в городе. Об этом он заявил на заседании петербургского правительства.

Он рассказал, что часто видит рекламу об экскурсиях на крышах. «Это значит, что по центру города кто-то водит экскурсии, а кровли у нас металлические. Кроме того, что это опасно, я уверен, что это незаконно», – подчеркнул врио губернатора (цитата по «РИА Новости»).

Председатель жилищного комитета Петербурга Василий Осипов на заседании отметил, что организаторы незаконных экскурсий попадают на крыши домов нелегально, срывая замки. «Пытаемся их вылавливать», – констатировал он.

Беглов призвал комитет заняться этим вопросом и, если необходимо, привлечь к этому МВД. «Если есть такая потребность [в экскурсиях], наверное, это интересно, то это должно быть безопасно и легализовано. Сейчас это какой-то нелегальный бизнес, который наносит вред городскому хозяйству, также подвергает опасности жителей и гостей нашего города», – заключил он. Как передает «Фонтанка», Беглов сказал, что экскурсии ведут к протечкам.

Осипов также отметил, что власти пытаются организовать экскурсии на так называемых башнях противовоздушной обороны в центральной части города. «Обзор нормальный, безопасность нормальная», – сказал он (цитата по ТАСС).

Как пишет петербургское издание «Бумага», не все экскурсии по крышам в городе нелегальны. Организаторы таких экскурсий должны получить разрешение собственника и выполнять требования безопасности, к примеру установить на крышах поручни и выдавать клиентам каски. «Фонтанка» сообщала, что первая легальная крыша открылась в 2017 г. на Лиговском проспекте, 65. По данным издания, управляющая компания провела общее собрание и сдала крышу в аренду.