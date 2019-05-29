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Путин впервые проведет совещание по искусственному интеллекту

Президент России Владимир Путин 30 мая проведет совещание по развитию технологий в области искусственного интеллекта, сообщается на сайте Кремля. Совещание будет проведено в «Школе 21» – учебном заведении Сбербанка для программистов. Путин во время посещения школы ознакомится с ее инфраструктурой.

В феврале РБК со ссылкой на источник писал, что Путин проведет совещание по вопросам внедрения искусственного интеллекта в российскую экономику, системы государственного управления, банки, промышленность и сельское хозяйство. Собеседник издания отмечал, что в совещании будет участвовать Греф. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнял, что тема находится в повестке дня, но точных сроков проведения мероприятия пока нет. Информации о том, что подобная встреча состоялось, на сайте Кремля нет.

Сбербанк объявил об открытии «Школы 21» год назад. Обучение в ней бесплатно, абитуриентам требуется пройти вступительное испытание. Школа была создана на основании соглашения между Сбербанком и международным образовательным проектом «42». Документ подписали президент и председатель правления банка Герман Греф и управляющий директор, сооснователь «42» Николя Садирак.

«42» – бесплатная для учащихся школа программирования, финансируемая французским бизнесменом Ксавьером Ниелем, основателем телекоммуникационной компании Illiad и совладельцем газеты Le Monde. Forbes в 2018 г. оценил его состояние в $8,1 млрд и поместил на 186-е место в рейтинге богатейших людей мира.

Сбербанк открыл бесплатную школу для программистов