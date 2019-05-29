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Саакашвили прилетел на Украину после решения Зеленского вернуть ему гражданство

Бывший президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили вернулся на Украину. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«Долгожданное возвращение. Наконец-то в Киеве», – написал он. Саакашвили сопроводил пост видеозаписью украинского телеканала NewsOne, на которой показано, как толпа людей встречает его в аэропорту «Борисполь».

Также он опубликовал видеозапись своего выступления перед людьми, которые его встречали. «Украине не надо ждать 50 лет, как говорят эксперты, чтобы догнать другие страны. Это унизительно. Украине можно сделать рывок, Украина обязательно будет самой успешной страной Ервопы. Я верю в вас, я верю украинцам. <...> Я очень счастлив, я верю, что у Украины все выйдет. Сегодня меня просто переполняют эмоции», – сказал он.

На вопрос о том, пойдет ли на выборы в Верховную раду, он ответил: «Знаете, дайте мне оглядеться вокруг. Я сам никуда не пойду, ни на какие выборы. Но, конечно, я буду способствовать и всячески помогать полному обновлению политического класса на Украине, избавлению от подбарыжников и людей, которые грабили Украину. Конечно, я буду делать все, чтобы пришло много новых людей».

28 мая президент Украины Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство. Бывший президент Грузии получил гражданство Украины в мае 2015 г., после чего стал губернатором Одесской области. В 2016 г. он ушел в отставку, обвинив украинские власти «в потакании коррупции», а в 2017 г. его лишили гражданства. Указ о лишении Саакашвили гражданства был подписан Петром Порошенко, занимавшим тогда пост президента, но документ официально опубликован не был.