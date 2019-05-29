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Россия ответила на заявление США о возможном нарушении ею запрета на ядерные испытания

Заявление США о том, что Россия, вероятно, нарушает мораторий на проведение ядерных испытаний, – это «перевод стрелок». Об этом «РИА Новости» заявил постоянный представитель России при отделении ООН и других международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

По его словам, американская администрация ранее решила содержать свои полигоны в состоянии готовности к возможному возобновлению ядерных испытаний. Теперь, отметил он, «чтобы не быть объектом критики, американцы пытаются перевести стрелки на Россию». «Не думаю, что этот нечистоплотный прием сработает», – подчеркнул он, добавив, что США также пытаются отвлечь внимание от своей «деструктивной линии» по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.

Кроме того, Ульянов обратил внимание на то, что США в своем заявлении о нарушении Россией моратория использовали слово «возможно». «Нечто подобное мы слышали в связи с делом [Сергея и Юлии] Скрипалей – "вероятно", "весьма вероятно". Из уст официального лица подобные заявление звучат крайне несолидно», – сказал он. По его мнению, при отсутствии уверенности и доказательств «бросаться такими обвинениями просто неприлично».

Ранее 29 мая руководитель разведывательного управления в министерстве обороны США Роберт Эшли заявил, что Россия, вероятно, совершает ядерные испытания низкой мощности в нарушение ратифицированного ею Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.

Договор в 1996 г. был одобрен Генассамблеей ООН. Он запрещает испытательные взрывы ядерного оружия и ядерные взрывы в мирных целях. Россия ратифицировала его в 2000 г. Однако не все страны, имеющие ядерный потенциал, его ратифицировали, в частности это не сделали США, Израиль, Иран и Египет. Поэтому документ не вступил в силу.