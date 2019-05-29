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В ВШЭ закрыли студенческое ток-шоу перед программой с Любовью Соболь

В Высшей школе экономики (ВШЭ) отменили съемки студенческого ток-шоу «В точку! Персона», куда 30 мая была приглашена юрист Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любовь Соболь. По ее словам, ток-шоу решили закрыть. Об этом Соболь сообщила в своем Twitter.

Руководитель проекта, основатель «Эха Москвы» и профессор ВШЭ Сергей Корзун заявил студенческой газете The Vyshka, что закрытие проекта связано с окончанием его заранее определенных сроков. «Время подводить итоги и выставлять оценки студентам», — объяснил он. В то же время The Vyshka отмечает, что проект, согласно программе, завершается 31 мая, то есть на день позже отмененного эфира.

Один из студентов сообщил «МБХ Медиа» на условиях анонимности, что проект факультета коммуникаций, медиа и дизайна ВШЭ закрывается навсегда. Он подтвердил также, что 30 мая планировались съемки с участием Соболь. Шеф-редактор ток-шоу Виолетта Полудюк заявила изданию DOXA, что «руководство сообщило о закрытии проекта без объяснения причин».

Студенческое ток-шоу «В точку! Персона» выходило три года. В марте прошлого года в съемках участвовал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. В ходе эфира он, в частности, раскритиковал журналисток, обвинивших депутата Госдумы Леонида Слуцкого в домогательствах. Позже Песков заявил, что договаривался со студентами о встрече не под запись. В результате создатели ток-шоу не стали выкладывать выпуск в интернет, а позже шеф-редактор сообщил, что он «по необъяснимым причинам» удалился после записи. Студенты обвинили руководство факультета в цензуре. Позже преподаватели извинились перед студентами.