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Ректор ВШЭ прокомментировал закрытие учебного ток-шоу перед эфиром с Соболь

Приглашать политического деятеля, находящегося в активной избирательной кампании, было бы нарушением устава Высшей школы экономики (ВШЭ), запрещающего политическую деятельность в стенах университета. Так ректор ВШЭ Ярослав Кузьминов прокомментировал новость о закрытии учебного шоу перед эфиром с юристом Фонда борьбы с коррупцией Любовью Соболь.

«Никакого официального приглашения Любови Соболь Вышка не направляла и не планировала», – приводятся слова Кузьминова в официальной группе ВШЭ во «В контакте».

Ранее Соболь написала на своей странице в Twitter, что 30 мая ее пригласили в учебное ток-шоу ВШЭ «В точку! Персона». Но за день до съемки программы ей сообщили, что шоу закрыли. Руководитель проекта, основатель «Эха Москвы» и профессор ВШЭ Сергей Корзун, заявил студенческой газете The Vyshka, что закрытие проекта связано с окончанием его заранее определенных сроков. При этом в газете отмечается, что проект завершается 31 мая.

В конце марта Соболь сообщила о намерении баллотироваться в Мосгордуму. Она будет выдвигаться по округу № 43 – районы Арбат, Пресненский и Хамовники.