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Путин продлил амнистию капиталов до 2020 года

Президент Владимир Путин подписал пакет законов о продлении амнистии капиталов. Закон устанавливает ее третий этап на период с 1 июня 2019 г. по 29 февраля 2020 г. Соответствующий документ размещен на официальном портале правовой информации.

Предыдущие два этапа амнистии капиталов проходили в России с 1 июля 2015 г. по 30 июня 2016 г. и с 1 марта 2018 г. по 28 февраля 2019 г. Физические лица могли предоставить в налоговый орган или Федеральную налоговую службу России декларацию об имуществе, о контролируемых иностранных компаниях, о счетах в банках за пределами страны. В обмен они освобождались от уголовной, административной и налоговой ответственности, если совершенные правонарушения были связаны с покупкой имущества, валютными операциями, открытием и зачислением денежных средств на счета.

В феврале президент предложил продлить амнистию капиталов на год для тех, кто переводит бизнес в Россию и регистрирует его в специальных административных районах. Путин отмечал, что одновременно участники третьего этапа амнистии капиталов будут освобождены «от ответственности за ряд правонарушений экономического, валютного и налогового законодательства».

Первоначально новый этап планировали запустить с 1 мая, однако перенесли его начало на 1 июня.