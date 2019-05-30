«Роскосмос» обвинил США в недобросовестной конкуренции
Госкорпорация «Роскосмос» осудила решение Пентагона ввести запрет на использование российских ракет, говорится в заявлении на сайте компании.
В сообщении подчеркивается, что такой шаг является проявлением недобросовестной конкуренции и может разрушить с большим трудом созданное сотрудничество между Россией и США в области космических полетов. Фактически американские производители будут искусственно ограничены в выборе для сотрудничества российской ракетно-космической отрасли, заявили в «Роскосмосе». В итоге это приведет к проблемам в организации регулярных запусков космических аппаратов на целевые орбиты, а также негативно повлияет на международные отношения.
Минобороны США включило Россию в список стран, услугами которых запрещено пользоваться при коммерческих запусках спутников. Запрет начнет действовать с 2023 г. В перечень также включены Китай, Северная Корея, Иран, Судан и Сирия. В США полагают, что сотрудничество с подрядчиками из этих стран несет неприемлемые риски в области кибербезопасности.