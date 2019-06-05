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Минобороны опровергло заявление США об опасных маневрах российского Су-35

Министерство обороны России подтвердило «Интерфаксу», что истребитель Су-35 поднимался для идентификации и сопровождения американского самолета-разведчика. Однако ведомство опровергло утверждение военно-морских сил США о том, что российский самолет осуществил небезопасный перехват их воздушного судна над Средиземным морем.

По версии Минобороны, около полудня 4 июня средства контроля воздушного пространства обнаружили воздушную цель, приближающуюся к российскому пункту базирования военно-морского флота в сирийском Тартусе. Для ее распознавания в воздух был поднят Су-35. С безопасного расстояния экипаж визуально идентифицировал воздушный объект как американский самолет P-8A Poseidon. После того как он изменил направление движения, российский истребитель вернулся на авиабазу.

Через несколько часов российские средства контроля воздушного пространства снова зафиксировали приближение американского самолета, рассказало ведомство. Дежурный Су-35 опять поднялся в воздух и сопроводил P-8A Poseidon, пока тот вновь не изменил направление полета и не вышел за пределы пространства, контролируемого российскими средствами противовоздушной обороны.

Ранее 6-й флот военно-морских сил США сообщил, что российский истребитель перехватил P-8A Poseidon, летевший в международном воздушном пространстве над Средиземным морем. По данным американских военных, самолет ВМС США был трижды перехвачен Су-35 в течение 175 минут. Один из перехватов был охарактеризован как «небезопасный».