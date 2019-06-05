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Начальнику центра ЦНИИмаша предъявили обвинение в госизмене

Ведомости
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Начальнику Центра теплообмена и аэрогазодинамики (ЦТА) Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) Роману Ковалеву предъявили обвинение в госизмене, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Лефортовского суда Москвы Ксению Первовласенко. Ученого арестовали на два месяца.

О задержании Ковалева ранее сообщил адвокат другого обвиняемого в госизмене сотрудника ЦНИИмаша – Виктора Кудрявцева. Накануне у ученого проходили обыски. По словам адвоката, эти дела связаны между собой, ранее Кудрявцеву предлагали дать показания на Ковалева.

Сын Кудрявцева рассказал «Медиазоне», что Ковалев был начальником отдела, где работал Кудрявцев, и участвовал в том же проекте «по европейской программе». Ковалев также проходил свидетелем по делу Кудрявцева.

Ковалев мог иметь отношение к исследованиям газодинамики и гиперзвуковых технологий, результаты которых передавались в Фон Кармановский институт в Брюсселе, писал «Интерфакс» со ссылкой на источник. По словам собеседника агентства, у него не было доступа к госстайне.

Кудрявцева задержали в июле 2018 г. По версии следствия, ученый передал Фон Кармановскому институту секретные сведения о гиперзвуковых технологиях для ракетных комплексов «Авангард» и «Кинжал».

Новости СМИ2
Технологии
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МТС и Huawei договорились вместе развивать 5G в России

Ведомости
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Российский мобильный оператор МТС и китайская Huawei подписали соглашение о пилотных запусках в России сетей 5G в 2019-2020 гг. и развитии этой технологии, говорится в сообщении компаний. Церемония подписания соглашения прошла в Кремле в присутствии президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.

Компании планируют внедрять технологии и решения 5G и интернета вещей (IoT) на инфраструктуре МТС, запускать тестовые зоны и пилотных сети 5G, в том числе и на инфраструктурных объектах. «Huawei обладает огромным опытом в развитии сетей пятого поколения, возглавляя гонку на пути к этой технологии», – отметил гендиректор Huawei в регионе Евразия Эйден У. Он добавил, что Huawei получила более 16 000 патентов в области 5G и рассчитывает, что совместные c МТС усилия приблизят эпоху 5G в России.

Ранее все российские операторы заявили о готовности к тестированию 5G. Так, «Вымпелком» обещал несколько пилотных зон для тестирования таких технологий до конца года. Оператора планирует провести на них тесты, которые позволят ускоренно разворачивать фрагменты сети 5G в будущем и продемонстрировать приложения в области виртуальной реальности, медицины и интернета вещей, говорил его представитель. «Мегафон», ранее тестируя сети 5G, показывал возможности удаленной ультразвуковой диагностики, комплекса связи для оперативных служб города и единой мониторинговой платформы окружающей среды, перечислил его представитель.

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Финансы
Новости

Стоимость нефти Brent опустилась ниже $60 за баррель впервые с января

Ведомости
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Стоимость августовских фьючерсов на нефть марки Brent на торгах на Лондонской бирже по состоянию на 19.03 мск снизилась на 3,38% до $59,94 за баррель. Котировки упали ниже $60 за баррель впервые с января этого года.

При этом стоимость июльского фьючерса на нефть марки WTI на торгах Нью-Йоркской товарной биржи опустилась к этому времени на 4,94% до $50,84 за баррель.

Снижение цен на нефть произошло на фоне публикации данных о запасах нефти в США, отмечает Bloomberg. По данным американского минэнерго, коммерческие запасы нефти в стране за прошедшую неделю увеличились на 6,77 млн баррелей до 483,26 млн баррелей. При этом аналитики ожидали снижения запасов на 2 млн баррелей. Рост запасов нефти в США объясняется увеличением добычи нефти. На прошлой неделе был зафиксирован исторический рекорд нефтедобычи – 12,4 млн б/с.

ОПЕК: какие страны влияют на нефтяные цены

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Политика
Новости

Лавров рассказал о перспективах встречи Путина и Зеленского

Ведомости
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Говорить о встрече президента России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского пока рано, заявил в интервью РБК министр иностранных дел России Сергей Лавров. По его словам, Москва пока не знает, какая будет политика у нового руководства Украины в отношении России и минских договоренностей.

«Оттуда звучат достаточно размытые сигналы. Например, что надо проводить референдум о том, возобновлять ли переговоры с Россией», – сказал он, отметив, что не понимает, о каких переговорах идет речь. Переговоры о Донбассе в рамках контактной группы и нормандского формата Москва не считает переговорами с Россией. Кроме того, для проведения новой встречи в нормандском формате необходимо выполнить прежние договоренности, добавил министр.

На уточняющий вопрос РБК, что должен сделать Киев, чтобы Москва согласилась на прямые переговоры, Лавров ответил, что без выполнения этих договоренностей движение вперед невозможно.

Ранее руководитель администрации президента Украины Андрей Богдан заявил, что Зеленский намерен инициировать референдум по поводу переговоров с Россией. Позже Зеленский уточнил, что речь идет об опросе, а не референдуме.

Новости СМИ2
Авто
Новости

Продажи «АвтоВАЗа» в мае резко замедлились

Ведомости
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В мае в России было продано 28 739 автомобилей Lada – на 0,4% больше, чем годом ранее, сообщил «АвтоВАЗ». Тем не менее продажи Lada в годовом выражении замедлились после роста в апреле на 5,2% – в апреле в России было продано 32 316 Lada.

По итогам пяти месяцев продажи выросли на 3,6% до 143 418 машин. Самой продаваемой моделью, как и в апреле, была Granta. Было реализовано 11 095 шт. – рост на 30,7%. Осенью 2018 г. это семейство расширилось за счет новых кузовов, а сама Granta получила фирменный X-стиль. Второе место среди моделей Lada в мае сохранила Vesta: ее продажи составили 8818 автомобилей, рост на 14,9%.

Lada к концу мая заняла около 21% рынка, по оценке «АвтоВАЗа». При такой доле весь рынок легковых и легких коммерческих автомобилей в мае мог составить около 137 000 машин. Это почти на 7% меньше, чем было продано в России в мае 2018 г., следует из данных Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ). Отчет АЕБ за май еще не публиковался.

В 2017–2018 гг. российский автомобильный рынок рос двузначными темпами, но в отдельные месяцы этого года продажи, напротив, показали отрицательную динамику: в феврале по сравнению с февралем 2018 г. они сократились на 3,6%, в апреле – на 2,7%.

Правительство поддерживало спрос с помощью программ льготного автокредитования и лизинга. За четыре месяца с начала года в рамках этих программ суммарно было продано более 49 000 автомобилей, сообщил «Ведомостям» представитель Минпромторга. Из них 38 000 машин – по программе льготного автокредитования («Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль») и 11 000 шт. по программе льготного автолизинга («Свое дело», «Российский тягач» и «Льготный лизинг»). Выделенные средства на эти программы уже закончились. Теперь Минпромторг прорабатывает вопрос дополнительного выделения 10 млрд руб. из резервного фонда правительства: 6 млрд руб. на льготное автокредитование и 4 млрд руб. на льготный лизинг. По расчетам Минпромторга, это позволит дополнительно реализовать в 2019 г. около 65 000 машин.

Новости СМИ2
Бизнес
Новости

МЧС сообщило об идеальном состоянии трети торговых центров в России

Ведомости
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В России 30% торговых центров после массовых внеплановых проверок, инициированных после пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове, приведены в идеальное противопожарное состояние, передает ТАСС со ссылкой на директора департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС Рината Еникеева. По его словам, у остальных торговых центров удовлетворительный уровень противопожарного состояния. На сегодняшний день из-за грубейших нарушений закрытыми остаются 90 торговых центров (менее 1%).

Во время проверок были выявлены десятки тысяч нарушений требований пожарной безопасности, в частности схожие с теми, что были зафиксированы и в ТЦ «Зимняя вишня». Речь идет о захламленных эвакуационных выходах, неработающей системе противопожарной защиты (оповещение, дымоудаление и автоматическое пожаротушение). Проверки торговых центров проходили с марта по июль 2018 г.

Пожар в «Зимней вишне» произошел 25 марта 2018 г. Жертвами пожара стали 60 человек, в том числе 37 детей. Следствие считает, что пожар возник в результате замыкания электропроводки на верхнем этаже, где были расположены кинозалы и детская комната. По факту произошедшего было возбуждено несколько уголовных дел. Обвиняемыми по делу проходят семь человек – гендиректор ООО «Зимняя вишня» Надежда Судденок, руководитель компании «Системный интегратор» Игорь Полозиненко и ее сотрудник Александр Никитин, сотрудник ЧОПа Сергей Антюшин, начальник караула пожарно-спасательной части № 2 Сергей Генин, технический директор компании – собственника ТЦ «Кемеровский кондитерский комбинат» Георгий Соболев и гендиректор Юлия Богданова.

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Политика
Новости

«Яблоко» выдвинет в Мосгордуму уволившегося из «Коммерсанта» журналиста

Ведомости
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Партия «Яблоко» готовится выдвинуть в Мосгордуму журналиста Виктора Хамраева, который в мае покинул газету «Коммерсантъ» в знак протеста против увольнения коллег, говорится в сообщении партии. Журналист работал в «Коммерсанте» с 2004 г., писал о выборных законах и избирательных технологиях, о парламентаризме и партиях.

Конференция партии, где будет принято официальное решение о выдвижении кандидатов в столичный парламент, пройдет 7 или 8 июня. В «Яблоке» пояснили, что для выдвижения Хамраева рассматриваются два округа: шестой, в который входят районы Головинский, Левобережный, Ховрино и часть Западного Дегунина, и тринадцатый (районы Бабушкинский, Лосиноостровский и Ярославский).

В апреле в газете «Коммерсантъ» был опубликован материал о возможной отставке спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко.Через месяц два журналиста «Коммерсанта» – специальный корреспондент Иван Сафронов и заместитель редактора отдела политики Максим Иванов – сообщили об уходе из издания из-за этой статьи. Они объяснили, что такое решение принял акционер «Коммерсанта» Алишер Усманов. Вслед за ними заявления об уходе написали еще 11 журналистов издания, в том числе Хамраев. Представитель Усманова заявил, что бизнесмен узнал об увольнении журналистов из СМИ. Матвиенко также отрицала причастность к увольнению.

Выборы в Мосгордуму состоятся в единый день голосования 8 сентября. В данный момент в составе парламента столицы партия «Яблоко» не представлена, но существуют фракции «Единой России» (самая многочисленная), КПРФ, «Родины» и депутатское объединение «Моя Москва».

Авто
Новости

BMW и Jaguar Land Rover будут совместно разрабатывать электромобили

Ведомости
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Немецкая BMW и британская Jaguar Land Rover (JLR, принадлежит индийской Tata Motors) будут совместно разрабатывать электрические силовые установки (электродвигатели, трансмиссию и силовую электронику), сообщили компании. Создается еще один отраслевой альянс, призванный снизить затраты на разработку электромобилей, отмечает Automotive News Europe (ANE).

Кооперация между компаниями поддержит развитие необходимых автомобильной индустрии технологий, которые станут ключевым элементом для внедрения самоуправляющихся, интегрированных в информационные сети, электрических и совместно используемых автомобилей, сообщили компании. BMW и JLR заявили, что сэкономят за счет совместных разработок, планирования производства и закупок.

«Совместно у нас появилась возможность более эффективно удовлетворять потребности клиентов, сокращая время разработки и быстрее выводя на рынок автомобили и самые современные технологии», – заявил руководитель отдела исследований и разработок BMW Group Клаус Фройлих. К 2025 г. BMW планирует выпустить 12 полностью электрических моделей. Сейчас единственной моделью марки BMW с питанием от аккумуляторов является хетчбэк i3. У JLR сейчас также только одна электрическая модель – кроссовер Jaguar I-Pace.

Совместная команда экспертов BMW и JLR будет работать в Мюнхене, ей будет поручено дальнейшее развитие технологии BMW eDrive пятого поколения, которая дебютирует в этом году на кроссовере iX3 с аккумуляторным питанием. Этот вариант X3 будет выпускаться в Китае и экспортироваться в США и Европу.

Компании будут производить электроприводы на своих собственных производственных площадках. Производство JLR будет сосредоточено в специализированном центре в Вулверхэмптоне, который в начале года стал главной площадкой по разработке электрических технологий.

«Мы доказали, что можем создавать превосходные электромобили, но теперь нам нужно масштабировать технологию для поддержки следующего поколения продуктов Jaguar и Land Rover», – сказал технический директор JLR Ник Роджерс.

Британской компанией сейчас управляют бывшие менеджеры BMW, отмечает ANE. Гендиректор компании Ральф Спет перед приходом JLR проработал в BMW 20 лет, Вольфганг Цибарт, отвечавший за технологическую разработку I-Pace, является бывшим членом совета директоров BMW. Баварская компания сейчас поставляет JLR 8-цилиндровые двигатели. JLR заявила, что усилит меры по сокращению расходов после объявленного в начале года убытка в $4 млрд, вызванного спадом спроса на внедорожники в Китае и новыми ограничениями для использования дизельных двигателей.

BMW в 1994 г. купила британскую Rover Group, в которую входили бренды Jaguar и Land Rover, за 800 млн фунтов. В марте 2000 г. BMW продала Jaguar Land Rover компании Ford за $2,7 млрд. В 2008 г. индийская Tata Group выкупила Jaguar и Land Rover у Ford за $2,3 млрд.

Выбор редактора
Технологии
Новости

Qiwi сообщила о сбое в работе всех своих сервисов

Ведомости
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Пользователи Qiwi столкнулись со сбоем в работе сервисов компании и пожаловались на это в социальных сетях. Проблемы начались примерно в 15.50 мск. Сначала на главной странице сайта Qiwi появилась ошибка 403. Позже посетителей сайта стали перенаправлять на status.qiwi.ru, где говорилось о наличии проблем в работе всех сервисов компании.

В пресс-службе компании vc.ru подтвердили проблемы и сообщили, что сбой произошел из-за пожара в одном из дата-центров. «Сегодня произошел пожар в здании, где расположен один из дата-центров Qiwi. Пожар уже потушили», – уточнил представитель компании. По его словам, Qiwi переключила все операции на резервную систему и сейчас платежи проходят в штатном режиме. Данные клиентов не пострадали, подчеркнул он.

Компания не уточнила, в каком именно дата-центре произошел пожар. Но издание обратило внимание на то, что около 14.00 загорелась кровля дата-центра компании Dataline в Москве. В 16.45 пожар был ликвидирован, говорится в сообщении дата-центра.

Финансы
Новости

Суд запретил банку «Восточный» проводить допэмиссию акций на 5 млрд рублей

Ведомости
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Арбитражный суд Амурской области запретил банку «Восточный» проводить дополнительную эмиссию акций на 5 млрд руб., сообщает РБК со ссылкой на материалы суда. Содержание документов подтвердили в «Финвижн» и инвестфонде Baring Vostok. Компания «Финвижн» Артема Аветисяна подала новый иск к банку, суд уже принял постановление о наложении обеспечительных мер, следует из картотеки арбитражных дел. «Финвижн» принадлежит 32% банка «Восточный».

В прошлом году Evison (структура Baring Vostok) отказалась исполнять опцион от 2016 г., заключенный перед объединением «Юниаструм банка» и «Восточного», объяснив это тем, что перед объединением из «Юниаструм банка» были выведены все активы. Арбитраж Амурской области в мае обязал фонд Baring Vostok исполнить опцион и продать «Финвижн» 9,99% банка «Восточный». В фонде заявляли, что разочарованы необоснованным решением и будут его оспаривать.

Проведение допэмиссии размоет долю опционных акций с 9,9 до 6,1%, пишет «Финвижн» в исковом заявлении. Именно этим истец мотивировал признание недействительными нескольких решений совета директоров «Восточного», касающихся допэмиссии акций и определения цены одной акции в размере 1 коп. По мнению «Финвижн», справедливая оценка акции должна находиться на уровне в четыре раза выше – 3,8 коп. (исходя из цены банка в 30,7 млрд руб.). Допэмиссию банк собирался провести для поддержания уровня капитала, поскольку ЦБ предписал «Восточному» досоздать резервы по проблемным активам.

В данный момент суды рассматривают несколько дел, связанных с корпоративным конфликтом в «Восточном». В феврале 2019 г. акционер банка «Восточный» (4,82%) Шерзод Юсупов написал заявление в ФСБ о хищении 2,5 млрд руб. из банка. Заявление Юсупова стало началом «дела Baring Vostok», по которому суд арестовал четырех топ-менеджеров фонда во главе с его основателем Майклом Калви, которые обвиняются в хищении 2,5 млрд руб. из банка «Восточный». Все они свою вину не признают.

Выбор редактора
Бизнес
Новости

Минтранс пообещал жестко отреагировать на сбои при выдаче багажа в «Шереметьево»

Ведомости
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Министр транспорта Евгений Дитрих готов на ближайшем заседании совета директоров аэропорта «Шереметьево» поставить вопрос о персональной ответственности за ситуацию с выдачей багажа, сообщается на сайте министерства.

Ведомство рекомендовало руководству аэропорта максимально быстро наладить процесс обслуживания и обработки багажа и при необходимости увеличить количество персонала на всех проблемных участках.

С 1 июня пользователи в соцсетях начали жаловаться на задержки при выдаче багажа в «Шереметьево». Пресс-служба аэропорта подтвердила, что такая проблема существует, объяснив ситуацию пиковой нагрузкой в высокий туристический сезон. Сотрудники трех авиакомпаний, летающих в «Шереметьево», рассказали «Ведомостям», что аэропорт испытывает острый дефицит грузчиков и просто не успевает обрабатывать багаж.

Гендиректор «Шереметьево» Михаил Василенко заявил, что задержки с выдачей багажа произошли в связи с изменением технологических процессов в обслуживании и обработке багажа, а не из-за нехватки грузчиков. По его словам, сейчас аэропорт работает «спокойно» и в штатном режиме.

10 самых загруженных аэропортов Европы

Стиль жизни
Новости

ВЦИОМ: 85% россиян заявили о готовности отказаться или сократить использование пакетов

Ведомости
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85% россиян допускают возможность отказаться или сократить использование пластиковых пакетов, говорится в исследовании ВЦИОМа.

Из них 39% респондентов готовы полностью отказаться от пакетов, а 46% – частично. 70% россиян считают, что сокращение использования пластиковых пакетов позволит уменьшить количество мусора и улучшить экологическую ситуацию.

Всего 68% опрошенных россиян используют пластиковые пакеты для упаковки купленных продуктов. Их них четверть используют пакеты повторно, еще 41% иногда берут новые, оставшиеся треть респондентов почти всегда берут новые пакеты. 18% опрошенных кладут покупки в свою сумку или рюкзак, 9% – в специальную тканевую сумку.

29% тех, кто использует пластиковые пакеты повторно, заявили, что делают это ради экономии. Еще 27% считают, что таким образом заботятся об окружающей среде.

Ранее министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин рассказал, что ведомство сейчас готовится к введению запрета на продажу одноразовой посуды из пластика. По его словам, «многие крупные торговые сети» поддерживают эту инициативу.

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