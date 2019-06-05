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Начальнику центра ЦНИИмаша предъявили обвинение в госизмене

Начальнику Центра теплообмена и аэрогазодинамики (ЦТА) Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) Роману Ковалеву предъявили обвинение в госизмене, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Лефортовского суда Москвы Ксению Первовласенко. Ученого арестовали на два месяца.

О задержании Ковалева ранее сообщил адвокат другого обвиняемого в госизмене сотрудника ЦНИИмаша – Виктора Кудрявцева. Накануне у ученого проходили обыски. По словам адвоката, эти дела связаны между собой, ранее Кудрявцеву предлагали дать показания на Ковалева.

Сын Кудрявцева рассказал «Медиазоне», что Ковалев был начальником отдела, где работал Кудрявцев, и участвовал в том же проекте «по европейской программе». Ковалев также проходил свидетелем по делу Кудрявцева.

Ковалев мог иметь отношение к исследованиям газодинамики и гиперзвуковых технологий, результаты которых передавались в Фон Кармановский институт в Брюсселе, писал «Интерфакс» со ссылкой на источник. По словам собеседника агентства, у него не было доступа к госстайне.

Кудрявцева задержали в июле 2018 г. По версии следствия, ученый передал Фон Кармановскому институту секретные сведения о гиперзвуковых технологиях для ракетных комплексов «Авангард» и «Кинжал».