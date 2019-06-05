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Лавров рассказал о перспективах встречи Путина и Зеленского

Говорить о встрече президента России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского пока рано, заявил в интервью РБК министр иностранных дел России Сергей Лавров. По его словам, Москва пока не знает, какая будет политика у нового руководства Украины в отношении России и минских договоренностей.

«Оттуда звучат достаточно размытые сигналы. Например, что надо проводить референдум о том, возобновлять ли переговоры с Россией», – сказал он, отметив, что не понимает, о каких переговорах идет речь. Переговоры о Донбассе в рамках контактной группы и нормандского формата Москва не считает переговорами с Россией. Кроме того, для проведения новой встречи в нормандском формате необходимо выполнить прежние договоренности, добавил министр.

На уточняющий вопрос РБК, что должен сделать Киев, чтобы Москва согласилась на прямые переговоры, Лавров ответил, что без выполнения этих договоренностей движение вперед невозможно.

Ранее руководитель администрации президента Украины Андрей Богдан заявил, что Зеленский намерен инициировать референдум по поводу переговоров с Россией. Позже Зеленский уточнил, что речь идет об опросе, а не референдуме.