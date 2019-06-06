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Верховная рада отказалась рассматривать законопроект Зеленского о незаконном обогащении

Верховная рада не внесла в повестку дня законопроект о незаконном обогащении, который 2 дня назад внес президент Украины Владимир Зеленский. Как передает «Укринформ», за него проголосовали 205 народных депутатов при необходимых 226 голосах.

Законопроект Зеленского предполагал ввести уголовную ответственность за незаконное обогащение в виде заключения от 5 до 10 лет. Чиновник, чья вина будет доказана, лишится права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет. Такое наказание грозит чиновнику, если он приобрел активы, стоимость которых более чем на 12 000 прожиточных минимумов превышает их законные доходы, что равняется 11,5 млн гривен (или $425 500).

Зеленский вступил в должность президента Украины 20 мая. В своей инаугурационной речи он объявил о роспуске рады и призвал депутатов за два месяца, которые отводит конституция Украины до досрочных выборов, ввести уголовную ответственность за незаконное обогащение.

Ранее государственные служащие Украины должны были предоставлять объяснения об источниках своих доходов и доходов своих близких родственников. В случае, если чиновник не мог этого сделать, его должны были привлечь к уголовной ответственности по ст. 368 УК Украины. Однако 27 февраля Конституционный суд страны опубликовал решение о признании такой статьи неконституционной.

Зеленский – президент Украины. Фотографии инаугурации