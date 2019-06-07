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Чайка предлагает отказаться от судебной санкции на арест

Генпрокурор Юрий Чайка призвал вернуть право на аресты прокурорам. Об этом он заявил, подводя итоги секции ПМЭФ, посвященной защите прав инвесторов. Участники секции призвали прокуратуру более активно возражать следствию при решении вопроса об избрании меры пресечения бизнесменам.

«Те предложения о поправках, которые вносить будем точечные, – они проблему не решат, надо кардинально менять вопрос о полномочиях прокурора в процессае, иначе проблема не будет решена, – заявил Чайка. – Вы говорили – суд, арест и так далее... Ну что это решит? У нас судья с момента ареста уже вовлекается в отправление правосудия, нет у нас института следственных судей. Поэтому, может быть, использовать модель, которая была в Советском Союзе: прокурор арестовывает, а его действия обжалуются в суд. И суд уже отстранен от участия в процессе, вступает в процесс, только когда рассматривает дело по существу».

В 2015 г. Генпрокуратура не поддержала предложение Совета по правам человека при президенте о введении института следственных судей – как следовало из записки, размещенной на портале ведомства, там решили: система активного судебного контроля за ходом расследования приведет к вторжению суда в деятельность гособвинения. «Предложенная модель <...> представляет собой посягательство на основный принцип осуществления правосудия – речь идет о принципе разделения функции разрешения дела от других [функций]», – говорилось в отзыве Генпркуратуры.