МИД России нашел противоречия в словах Зеленского по Донбассу
Заявления президента Украины Владимира Зеленского по Донбассу подают противоречивые сигналы, рассказал «РИА Новости» статс-секретарь, замглавы МИД России Григорий Карасин. По его словам, Зеленский заявляет о жестком ответе украинской армии на обстрелы со стороны ополченцев Донбасса, но на дипломатическом уровне говорит о прекращении огня. «Это высказывание лишний раз доказывает противоречивость сигналов, которые Киев в последнее время подает», – сказал Карасин.
В ночь с 6 на 7 июня двое украинских силовиков погибли и восемь получили ранения в результате обстрела со стороны Донбасса, передает korrespondent.net. Зеленский назвал применение артиллерии «вопиющим нарушением минских соглашений» и свидетельством частичной потери контроля Москвы над этими подразделениями, говорится в сообщении-пресс-службы президента Украины.
«Кто бы ни отдал приказ – Вооруженные силы Украины будут отвечать жестко и в соответствии с ситуацией. А на дипломатическом уровне наша позиция о необходимости прекращения огня и освобождения пленных останется твердой и неизменной», – отмечается в сообщении Зеленского.