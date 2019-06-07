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В Москве начались задержания участников пикетов в поддержку Голунова

В Москве сотрудники полиции начали задерживать участников пикетов в поддержку корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, задержанного накануне по делу о подготовке к сбыту наркотиков, сообщает телеканал «Дождь».

Были задержаны муниципальный депутат и журналист Илья Азар, журналисты «Новой газеты» Павел Каныгин и Виктория Ивлева, писатель Виктор Шендерович, главный редактор самиздата «Батенька, да вы трансформер» Григорий Туманов. «Медуза» также сообщает о задержании бывшего заместителя главного редактора издания и медиадиректора Sports.ru Александра Поливанова. Позже Азар написал на своей странице в Twitter, что всех отпустили без составления протоколов.

Голунова задержали 6 июня в Москве по подозрению в сбыте наркотиков. В МВД заявили, что при личном досмотре у него было обнаружено пять свертков с порошкообразным веществом, а при обыске его квартиры – три пакета, сверток с порошкообразным веществом и весы. Экспертиза установила, что это был наркотик метилэфедрон. По словам журналиста, при задержании ему подбросили два пакета с неизвестным веществом.

Редакция «Медузы» предположила, что Голунова преследуют из-за его журналистской деятельности. В последние месяцы ему поступали угрозы в связи с готовящимся текстом.

Мэр Москвы Сергей Собянин попросил начальника столичного управления МВД Олега Баранова взять на личный контроль ситуацию с задержанием Голунова. Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что запросит информацию о задержании журналиста.