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МВД сообщило об изъятии кокаина у журналиста Голунова

В квартире корреспондента «Медузы» Ивана Голунова полицейские обнаружили три пакета и сверток с порошкообразным веществом, а также электронные весы, сообщил столичный главк МВД. «Исследованием установлено, что часть изъятого представляет собой кокаин, массой свыше 5 граммов», — говорится в сообщении. В нем не называется имя Голунова, однако приведенные данные указывают на него. Сообщается, что речь идет о 36-летнем жителе столицы, который был задержан на Цветном бульваре в Москве. Также в сообщении МВД отмечается, что дело в отношении задержанного вызвало повышенный интерес СМИ.

Голунов был задержан сотрудниками отдела по борьбе с наркотиками «в ходе оперативной разработки группы лиц, занимающихся сбытом наркотических средств», следует из сообщения. При личном досмотре у журналиста были обнаружены пять свертков с порошкообразным веществом, которое оказалось метилэфедроном массой около 4 граммов, утверждает МВД.

В сообщении полиции подчеркивается, что информация об избиении подозреваемого при задержании не соответствует действительности. «После просьбы подозреваемого проинформировать его близких о факте его задержания следователем был осуществлен звонок по номеру телефона, который сообщил мужчина, также в процесс вступил адвокат», — отмечается в сообщении. Также МВД опровергло информацию о том, что Голунову намеренно не давали сдать смывы рук и срезы ногтевых пластин для исследования. По версии полиции, он сам отказался это делать в присутствии понятых. «После прибытия представителей общественности ему было еще раз предложено сдать смывы рук и срезы ногтей, на что он ответил согласием», — добавило МВД.

О задержании Голунова стало известно 7 июня. В отношении журналиста возбуждено уголовное дело по двум статьям — о приготовлении к преступлению (ст. 30 УК) и о незаконном производстве и сбыте наркотических средств (228.1 УК). Голунов свою вину не признал и заявил о том, что эти вещества ему подбросили. Своему адвокату Дмитрию Джулаю он рассказал, что после задержания его избили и не позволяли связаться с близкими, коллегами или адвокатом больше 12 часов.

Одиночные пикеты в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова