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США и Мексика заключили миграционное соглашение

Ведомости
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Президент США Дональд Трамп объявил о заключении соглашения с Мексикой по миграционным вопросам. Таким образом, введение 5-процентных пошлин на весь мексиканский импорт, которое Вашингтон планировал в случае провала переговоров, «приостановлено на неопределенный срок», отметил Трамп в своем твиттере.

Стороны договорились, что Мексика «предпримет беспрецедентные шаги» для пресечения нелегальной миграции, в том числе развернет силы Национальной гвардии по всей территории страны, особый акцент будет сделан на охране южной границы. Об этом говорится в опубликованной на сайте Госдепартамента США совместной американо-мексиканской декларации. Также Мексика обязалась принять меры по ликвидации организаций, занимающихся контрабандой и торговлей людьми, а также их незаконными финансовыми и транспортными сетями.

Беженцы, которые пересекут границу с США в поисках убежища, «будут быстро возвращены в Мексику, где они могут дождаться рассмотрения их ходатайств о предоставлении убежища». Мексика обязалась этому не препятствовать. США пообещали прилагать усилия для ускорения рассмотрения заявлений о предоставлении убежища и завершения процедуры выдворения.

О намерении ввести 5-процентные пошлины на весь мексиканский импорт с 10 июня в случае сохранения проблемы нелегальной миграции Трамп объявил в конце мая. США планировали увеличивать пошлины ежемесячно на 5% - до 25% к 1 октября, если Мексика, не «предпримет эффективные меры» для разрешения миграционного кризиса.

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Бизнес
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Boeing планировал исправить ошибки в системе 737 MAX в 2020 году

Ведомости
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Корпорация Boeing обнаружила недочеты в работе автоматических систем лайнера 737 MAX еще в 2017 г., но не собиралась исправлять их до 2020 г. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на лидеров комитета палаты представителей США по транспорту и инфраструктуре, занимающегося расследованием аварий Boeing, Питера ДеФацио и Рика Ларсена. Такие данные они получили от представителей компании.

Речь идет о дефекте в работе системы оповещения в кабине пилотов, предупреждающей о неисправности датчиков угла атаки. Это могло привести к включению системы улучшения характеристик маневренности — MCAS (Maneuvering Characteristics Augmentation System), сбой в работе которой имел место перед крушениями 737 MAX в Индонезии и Эфиопии. Исправить эту ошибку в системе оповещения Boeing планировал лишь после выпуска более вместительной модификации пассажирского лайнера в 2020 г.

«Мы не смогли внедрить оповещение о некорректной работе датчика угла атаки, и теперь предпринимаем шаги по исправлению этого недочета, чтобы больше такого не повторилось», — приводит агентство слова представителя авиакомпании Гордона Джондро. Об установке дополнительных сигнальных ламп в кабине пилота в концерне заговорили после первой авиакатастрофы с участием 737 MAX в Индонезии. Представитель Boeing заверил, что полеты этой модели возобновятся лишь после установки необходимого оборудования.

29 октября 2018 г. в Индонезии разбился Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Lion Air, в авиакатастрофе погибли 189 человек. 10 марта 2019 г. в Эфиопии потерпел крушение такой же самолет авиакомпании Ethiopian Airlines, в результате погибли 157 человек. После этого во многих странах мира, в том числе США, ЕС и России, полеты этих типов лайнеров были приостановлены.

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Политика
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МВД сообщило об изъятии кокаина у журналиста Голунова

Ведомости
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В квартире корреспондента «Медузы» Ивана Голунова полицейские обнаружили три пакета и сверток с порошкообразным веществом, а также электронные весы, сообщил столичный главк МВД. «Исследованием установлено, что часть изъятого представляет собой кокаин, массой свыше 5 граммов», — говорится в сообщении. В нем не называется имя Голунова, однако приведенные данные указывают на него. Сообщается, что речь идет о 36-летнем жителе столицы, который был задержан на Цветном бульваре в Москве. Также в сообщении МВД отмечается, что дело в отношении задержанного вызвало повышенный интерес СМИ.

Голунов был задержан сотрудниками отдела по борьбе с наркотиками «в ходе оперативной разработки группы лиц, занимающихся сбытом наркотических средств», следует из сообщения. При личном досмотре у журналиста были обнаружены пять свертков с порошкообразным веществом, которое оказалось метилэфедроном массой около 4 граммов, утверждает МВД.

В сообщении полиции подчеркивается, что информация об избиении подозреваемого при задержании не соответствует действительности. «После просьбы подозреваемого проинформировать его близких о факте его задержания следователем был осуществлен звонок по номеру телефона, который сообщил мужчина, также в процесс вступил адвокат», — отмечается в сообщении. Также МВД опровергло информацию о том, что Голунову намеренно не давали сдать смывы рук и срезы ногтевых пластин для исследования. По версии полиции, он сам отказался это делать в присутствии понятых. «После прибытия представителей общественности ему было еще раз предложено сдать смывы рук и срезы ногтей, на что он ответил согласием», — добавило МВД.

О задержании Голунова стало известно 7 июня. В отношении журналиста возбуждено уголовное дело по двум статьям — о приготовлении к преступлению (ст. 30 УК) и о незаконном производстве и сбыте наркотических средств (228.1 УК). Голунов свою вину не признал и заявил о том, что эти вещества ему подбросили. Своему адвокату Дмитрию Джулаю он рассказал, что после задержания его избили и не позволяли связаться с близкими, коллегами или адвокатом больше 12 часов.

Одиночные пикеты в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова

Финансы
Новости

Минэкономразвития выступило против контроля ЦБ над частными банками

Ведомости
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Регулятор банковского рынка не должен владеть коммерческими банками, иначе происходит конфликт интересов. Такое мнение высказал министр экономического развития Максим Орешкин на Петербургском экономическом форуме. «Я вообще считаю, что ЦБ не должен владеть коммерческими банками. Не может одна организация регулировать, надзирать и еще владеть активами – это неправильно», – цитирует его «Интерфакс».

По словам Орешкина, в последние годы происходит огосударствление в банковском секторе, а ЦБ – его «главный пропонент». «Мы считаем, что банковская сфера – это сфера, где должно быть больше конкуренции и больше частного капитала», – заключил он.

В настоящий момент у ЦБ есть контрольный пакет в Сбербанке. Фонд консолидации банковского сектора, который был ЦБ создан в 2017 г. для санации банков, контролирует другие крупные банки, в числе которых «ФК Открытие» (объединен с Бинбанком), «Промсвязьбанк», «Траст», Московский индустриальный банк и др.

Похожую идею ранее высказывал и глава ВТБ Андрей Костин, который предложил законодательно ограничить 5–7 годами срок, в течение которого ЦБ может владеть акциями санированных банков.

Недавно Минэкономразвития опубликовало поправки в закон «О защите конкуренции», которые запрещают государству покупать пакеты акций и доли частных банков и финансовых компаний, работающих в условиях конкуренции. Против идеи Минэкономразвития выступил Минфин. Нужно доработать законопроект и вместо тотального запрета на экспансию ввести точечный: запретить нужно только те сделки, которые могут привести к ограничению конкуренции, считает Минфин.

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Финансы
Новости

Орешкин допустил смягчение предложения о запрете на покупку госбанками частных банков

Ведомости
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Минэкономразвития рассмотрит идею Минфина ввести запрет на покупку госбанками частных банков только по сделкам, которые ведут к ограничению конкуренции, а не всех, заявил министр экономического развития Максим Орешкин. Главная задача – поддерживать конкуренцию на рынке, а не убивать ее, сказал он.

Недавно Минэкономразвития опубликовало поправки в закон «О защите конкуренции», которые запрещают государству покупать пакеты акций и доли частных банков и финансовых компаний, работающих в условиях конкуренции. В последние годы происходит большое огосударствление в банковском секторе, но в этой сфере должно быть больше конкуренции и больше частного капитала, отметил Орешкин.

Против идеи Минэкономразвития выступил Минфин. Нужно доработать законопроект и вместо тотального запрета на экспансию ввести точечный: запретить нужно только те сделки, которые могут привести к ограничению конкуренции, считает Минфин.

А президент ВТБ Андрей Костин заявил, что нужно ограничить срок владения ЦБ банками 5–7 годами. «ЦБ вообще не должен владеть коммерческими банками. Не может одна организация регулировать, надзирать и еще владеть активами – это неправильно», – прокомментировал идею Орешкин. ЦБ владеет контрольным пакетом в Сбербанке, а через Фонд консолидации банковского сектора контролирует несколько банков, подпавших под санацию.

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Бизнес
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«Ростех» допустил продажу доли в гражданском дивизионе ОАК инвесторам

Ведомости
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«Ростех» может продать часть своих акций в гражданском дивизионе «Объединенной авиастроительной корпорации» (ОАК), сообщил глава госкорпорации Сергей Чемезов. «Что касается гражданского дивизиона, он останется в периметре «Ростеха», но мы будем приглашать в капитал дивизиона инвесторов. При этом их круг ничем не ограничен: это могут быть и иностранные компании – пожалуйста, это могут быть и стратегические партнеры, и финансовые. Но пока мы не объявляли о продаже и ни с кем переговоры не вели», – передает слова Чемезова на Петербургском экономическом форуме «Интерфакс».

Чемезов не уточнил, какой пакет акций планируется выставить на продажу, но контрольный пакет «в любом случае останется за "Ростехом"». По его словам, рассматриваются разные варианты: и стратегическое партнерство, и IPO. Также не назвал он и конкретных сроков продажи, отметив, что первоочередная задача – реструктуризация ОАК, ее финансовое оздоровление.

Также Чемезов на ПМЭФ-2019 поделился планами «Ростеха» объединить гражданский дивизион ОАК и холдинг «Вертолеты России» в одну большую авиастроительную компанию. «В дальнейшем, я считаю, что необходимо будет провести разделение [ОАК] на гражданский и военный дивизионы. Не исключаю, что объединим ОАК и "Вертолеты России" в одну большую авиастроительную компанию по примеру Airbus и Boeing», – цитирует его ТАСС.

ОАК, которая принадлежит «Ростеху» на 92%, контролирует 95,7% авиастроительной корпорации «Иркут» (выпускает компоненты для пассажирских самолетов Airbus A320 и ближне-среднемагистральные пассажирские самолеты МС-2) и 100% компании «Гражданские самолеты Сухого» (выпускает ближнемагистральные лайнеры SSJ100). Ранее ОАК заявляла, что на базе «Иркута» планирует создать единый холдинг гражданского авиастроения, чтобы потом продать контрольный пакет в нем инвесторам.

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Финансы
Новости

Сбербанк и McDonald's задумались об открытии совместных точек обслуживания

Ведомости
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Сбербанк и McDonalds изучают возможность открытия совместных точек обслуживания, заявил первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин. «Мы сейчас прорабатываем с McDonald's интересный концепт, где мы могли объединить наши клиентопотоки. У McDonald's большой клиентопоток и у нас большой клиентопоток. И мы надеемся, что это будет интересно клиентам, потому что для нас важно искать новый клиентский опыт и помогать клиентам получать то, что им нужно», — цитирует его «Интерфакс».

Ведяхин рассказал, что скоро планируется открыть «пилотную» точку обслуживания, однако деталей сотрудничества Сбербанка с сетью ресторанов быстрого питания он не раскрыл.

Это не первый пример подобного сотрудничества на российском рынке. Например, банк «Открытие» и сеть кофеен Starbucks запустили в отделениях банка пункты самообслуживания. Этот формат в виде стойки заказа с кофемашиной, интерактивным экраном и возможностью оплаты позволяет получить выход на покупателя практически везде и в любое время. В других странах такие пункты самообслуживания работают не только в банках, но и на автозаправках, в кинотеатрах, супермаркетах, аэропортах, университетах, больницах и т. д.

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Авто
Новости

«Ростех» продаст Renault около 8% акций СП, владеющего «АвтоВАЗом»

Ведомости
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«Ростех» намерен продать Renault около 8% акций их совместного предприятия Alliance Rostec, сообщил на Петербургском экономическом форуме глава госкорпорации Сергей Чемезов. «Мы планируем уменьшить свою долю в СП с 33% до 25%, продав часть своего пакета французам. После этого планируется допэмиссия», – передает слова Чемезова агентство «Прайм». Средства от продажи пакета, по его словам, составят более 10 млрд руб., «Ростех» вложит их в развитие «АвтоВАЗа».

«Французские партнеры тоже внесут средства – примерно в соотношении один к трём. То есть на один рубль российских инвестиций придётся три рубля французских», – заявил Чемезов.

СП «Ростеха» и Renault было создано в 2012 г. для получения мажоритарной доли в крупнейшем российском производителе автомобилей «АвтоВАЗе». Renault и «Ростех» участвовали в допэмиссиях автопроизводителя, в том числе конвертируя долги в акции «АвтоВАЗа». В 2018 г. СП объявило о принудительном выкупе долей миноритариев «АвтоВАЗа», так как владело уже более 95% акций предприятия. Консолидация 100% акций «АвтоВАЗа» завершилась в конце 2018 г.

Сейчас СП зарегистрировано в Голландии. По словам Чемезова, оно будет переведено в российскую юрисдикцию до конца года.

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Технологии
Новости

Суд не стал рассматривать дело о раскрытии гостайны газетой «Коммерсантъ»

Ведомости
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Суд не стал рассматривать дело о раскрытии гостайны газетой «Коммерсантъ», сообщил «Ведомостям» главный юрист ИД «Коммерсантъ» Георгий Иванов. «Как следует из полученных нами документов, суд вернул Роскомнадзору материалы производства без рассмотрения, поскольку служба не описала, в чем именно состояло возможное правонарушение», – пояснил он.

«Ведомости» ожидают ответа Роскомнадзора.

О том, что в отношении АО «Коммерсантъ» составлен административный протокол о разглашении сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, стало известно 3 июня. Информация об этом появилась на портале Единого информационного пространства столичных мировых судей. Протокол был зарегистрирован 21 мая в мировом судебном участке N 389 Басманного района Москвы. Представитель «Коммерсанта» заявил «Ведомостям», что не знает, о раскрытии какой именно информации идет речь, официальных претензий издательский дом не получал.

Позже начальник управления разрешительной работы, контроля и надзора в сфере массовых коммуникаций Роскомнадзора Татьяна Денискина подтвердила ТАСС, что ведомство составило такой протокол в отношении издания и направило его в суд. «Действительно, есть такая история. И действительно, их за это привлекут к административной ответственности, наверное. Протокол мы составили, а вот суд уже сам решит, судебный вопрос», – отмечала она.

В апреле в газете «Коммерсантъ» был опубликован материал о возможной отставке спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко. Через месяц два журналиста «Коммерсанта» – специальный корреспондент Иван Сафронов и заместитель редактора отдела политики Максим Иванов – объявили об уходе из газеты из-за этой статьи. Они пояснили, что такое решение принял акционер «Коммерсанта» Алишер Усманов. Вслед за ними заявления об уходе написали еще 11 журналистов издания. Представитель Усманова заявил, что бизнесмен узнал об увольнении журналистов из СМИ. Матвиенко также отрицала причастность к увольнению журналистов.

Политика
Новости

Россия поставит Турции ракетно-зенитные комплексы С-400 летом

Ведомости
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Поставка Турции ракетно-зенитных комплексов С-400 и их монтаж состоятся этим летом, рассказал вице-премьер Юрий Борисов, передает «Интерфакс». «Со стороны Турции пересмотра подписанных контрактов и обязательств нет», – уточнил он. По его словам, от Анкары поступила просьба о досрочной поставке по сравнению с первоначальными сроками.

В конце 2017 г. Россия и Турция договорились о поставке комплексов С-400 на сумму $2,5 млрд. С-400 «Триумф» – зенитная ракетная система и система противоракетной обороны большой дальности. Она предназначена для уничтожения всех типов современных и перспективных средств воздушно-космического нападения.

Однако США резко осудили сотрудничество стран в военной сфере, призвав Турцию отказаться от приобретения российской военной техники и пригрозив разрывом контракта на поставку партии американских бомбардировщиков F-35. В общей сложности Турция в рамках контракта на $10 млрд была намерена получить от США 100 истребителей F-35.

Выбор редактора
Политика
Новости
Ирина Чевтаева

Тереза Мэй подала заявление об отставке

Ведомости
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Премьер Великобритании Тереза Мэй уведомила консервативную партию о своей отставке, передает Reuters. Она продолжит исполнять обязанности лидера партии и премьера до избрания преемника.

Процедура выбора нового лидера партии и премьера начнется на следующей неделе. Сначала с 10 по 16 июня будет сформирован список кандидатов на пост лидера консервативной партии. К концу июня парламентская фракция подготовит итоговый список претендентов, после этого члены партии начнут обсуждать кандидатуры.

На пост лидера консервативной партии претендуют более 10 кандидатов. Среди них – бывший министр иностранных дел Борис Джонсон, министр внутренних дел Саджид Джавид, министр окружающей среды Майкл Гоув, лидер палаты общин Андреа Ледсом и министр иностранных дел Джереми Хант.

О предстоящем уходе Мэй объявила 24 мая. Она сказала, что сделала все возможное для Brexit, но не смогла добиться выхода страны из ЕС на ранее одобренных условиях.

Политика
Новости

Путин объяснил, почему не поздравил Зеленского с победой на выборах

Ведомости
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Президент России Владимир Путин в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2019) назвал нового лидера Украины Владимира Зеленского хорошим актером, но «одно дело кого-то играть, а другое – быть кем-то». Путин подчеркнул, что для государственных дел нужны опыт и знания.

Российский лидер уточнил, что решил не поздравлять Зеленского с избранием на пост президента из-за его недружественной риторики. «Он до сих пор продолжает определенную риторику, называет нас врагами, агрессорами. Он должен как-то определиться в том, чего он хочет добиться, сделать», – сказал Путин. Российский президент выразил надежду на то, что когда-нибудь познакомится с украинским коллегой. Отвечая на уточняющий вопрос ведущей, готов ли он к встрече с Зеленским без предварительных условий, Путин заявил: «А я что, разве отказывался, что ли? Мне никто не предлагал».

Зеленский победил на выборах президента Украины по итогам второго тура 21 апреля. Он набрал 73,22% голосов, его соперник – действующий президент Петр Порошенко – получил лишь 24,45% голосов. Инаугурация Зеленского состоялась 20 мая.

Ранее руководитель администрации президента Украины Андрей Богдан заявил, что Зеленский намерен инициировать референдум по поводу переговоров с Россией. Позже Зеленский уточнил, что речь идет об опросе, а не референдуме. Он подчеркнул, что готов к таким переговорам, но сначала Киев доолжен «стать сильнее в экономическом, политическом и военном смысле». Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью РБК признал, что говорить о встрече Путина и Зеленского пока рано, поскольку Москва пока не знает, какая будет политика у нового руководства Украины в отношении России и минских договоренностей.

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