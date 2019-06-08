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Мадуро открыл границу Венесуэлы с Колумбией

Президент Венесуэлы Николас Мадуро распорядился открыть границу своей страны с Колумбией, сообщил он в своем аккаунте в Twitter. Погранпереходы в штате Тачира будут открыты с 8 июля. «Мы – мирный народ, который твердо защищает свою независимость и право на самоопределение», – заверил Мадуро.

Венесуэла закрыла сухопутную границу с Колумбией в феврале. Причиной этого стали подозрения в возможном ввозе оружия под видом гуманитарной помощи США. О планирующихся поставках гуманитарной помощи через соседние с Венесуэлой государства ранее заявляла оппозиция. После этого Мадуро также распорядился закрыть границу с Бразилией.

В январе спикер национальной ассамблеи Венесуэлы, лидер оппозиции Хуан Гуайдо провозгласил себя временным президентом страны. Его признали большинство стран Запада, включая США, Великобританию, Канаду и Австралию. Однако, несмотря на ужесточение санкций Запада против Мадуро и его окружения, а также новые ограничения против венесуэльской нефтегазовой государственной компании PDVSA, оппозиции не удалось добиться отставки действующего лидера.

В начале мая Гуайдо в интервью The Washington Post признал, что попытка госпереворота в Венесуэле закончилась провалом. В числе допущенных оппозицией ошибок он назвал расчет на поддержку со стороны армии. Также Гуайдо заявил о готовности принять военную помощь США, если она будет предложена.