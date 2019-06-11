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Мэрия назвала марш в поддержку Голунова угрозой безопасности сотням тысяч людей

Ведомости
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Департамент региональной безопасности Москвы подготовил заявление (есть в распоряжении «Ведомостей»), в котором предупреждает о том, что несанкционированный марш в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова «создаст дискомфорт для жителей и гостей столицы, а также ощутимые проблемы в плане обеспечения личной безопасности». Заявление подписал руководитель департамента Владимир Регнацкий.

«Нельзя допустить, чтобы пострадали люди. Проведение несанкционированного шествия в такой ситуации станет угрозой безопасности сотням тысяч людей, пришедших в центр столицы для участия в празднике», – говорится в документе. Мэрия Москвы пообещала не допустить нарушений общественного порядка и принять меры для обеспечения безопасности граждан.

Как отмечается в документе, в этот день в Москве будет работать 400 организованных мест для празднования, будет проводиться фестиваль «Времена и эпохи», в мероприятиях будут участвовать представители более 20 стран.

Группа журналистов и активистов 10 июня заявила о намерении провести 12 июня, в День России, марш в поддержку Голунова в Москве. Организаторы объяснили, что планируют мирно нести в руках газеты со статьями о Голунове, поэтому не будут согласовывать мероприятие.

Один из инициаторов акции – журналист «Новой газеты» Илья Азар – рассказал, что ему позвонил вице-мэр Москвы Александр Горбенко и предложил обсудить безопасность марша. В ответ журналист предложил встретиться с вице-мэром Москвы в прямом эфире телеканала «Дождь» 11 июня.

Мэрия Москвы пообещала обратиться в прокуратуру из-за несогласованного марша, рассказал «Интерфаксу» Горбенко. Об этом намерении говорится в документе департамента безопасности.

Голунов был задержан в центре Москвы днем 6 июня. Полиция заявила, что у него нашли наркотики. Ему было предъявлено обвинение в покушении на сбыт наркотических средств. Журналист вину не признал и заявил, что наркотики ему подбросили. Он предположил, что произошедшее связано с его профессиональной деятельностью. 8 июня Никулинский суд Москвы отправил журналиста под домашний арест. Его адвокаты направили в Мосгорсуд жалобу на решение суда об избрании этой меры пресечения.

«Мы Иван Голунов». Кто еще присоединился к акции в защиту журналиста

Новости СМИ2
Политика
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Колокольцев попросил Путина уволить начальника УВД по ЗАО из-за дела Голунова

Ведомости
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Глава МВД Владимир Колокольцев принял решение попросить президента России Владимира Путина уволить начальника столичного УВД по ЗАО Москвы генерал-майора полиции Андрея Пучкова и начальника Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Москве генерал-майора Юрия Девяткина из-за инцидента с задержанием журналиста «Медузы» Ивана Голунова, говорится в сообщении на сайте МВД.

Уточняется, что материалы внутреннего расследования направлены в СК России для оценки правомерности действий сотрудников полиции, задержавших Голунова. На период проверки полицейские отстранены от исполнения служебных обязанностей.

Ранее сообщалось, что главное следственное управление МВД сняло обвинение с Голунова. Его пообещали освободить из-под домашнего ареста 11 июня. По словам Колокольцева, Голунов освобожден от ответственности в связи с недоказанностью его вины.

Голунова задержали 6 июня, ему предъявили обвинение в покушении на сбыт наркотиков. Суд 8 июня отправил его под домашний арест.

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Политика
Новости

Галкин рассказал о проплаченных комментариях к публикациям о деле Голунова

Ведомости
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Ведущий «Первого канала» Максим Галкин опубликовал пост в Instagram, в котором потребовал освободить журналиста «Медузы» Ивана Голунова, обвиненного в покушении на сбыт наркотиков. Он также обратил внимание на количество негативных комментариев, осуждающих известных людей и журналистов, поддерживающих Голунова.

«Беспрецедентное количество денег вбухано в проплаченные комментарии. Я проанализировал уже как лингвист многие комментарии в пабликах, в Instagram и вам скажу — они объединены общей лексикой, синтаксисом», — отметил Галкин. По его словам, негативные комментарии написаны одной или несколькими руками и розданы фабрике троллей. По мнению Галкина, «это желание обелить себя после образовавшегося скандала».

Голунова задержали в центре Москвы днем 6 июня. Полиция заявила, что в его рюкзаке были обнаружены наркотики. Ему было предъявлено обвинение в покушении на сбыт наркотических средств. Голунов вину не признал. Он утверждал, что наркотики ему подбросили. По его словам, это связано с его профессиональной деятельностью. 8 июня Никулинский суд Москвы отправил журналиста под домашний арест. 11 июня главное следственное управление МВД сняло обвинение с журналиста в связи с недоказанностью его вины. Об этом заявил министр внутренних дел России Владимира Колокольцева. В ближайшее время Голунова освободят из-под домашнего ареста.

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Экономика
Новости

Отток капитала из России вырос вдвое

Ведомости
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Чистый отток капитала из России в январе – мае 2019 г. вырос почти в два раза – до $35,2 млрд по сравнению с $18,9 млрд за аналогичный период прошлого года, следует из сообщения Центробанка России.

«Величина показателя сформировалась главным образом в результате операций банков и прочих секторов по приобретению иностранных активов, в то время как вклад изменения внешних обязательств был минимальным», – отмечается в материале.

В 2018 г. вывоз капитала из России частным сектором, по оценке ЦБ, составил $63,3 млрд против $25,1 млрд в 2017 г.

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Политика
Новости

Зеленский уволил 15 губернаторов областей Украины

Ведомости
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Президент Украины Владимир Зеленский уволил с должностей 15 председателей областных госадминистраций из 24, передает «Униан» со ссылкой на замглавы администрации президента Руслана Рябошапку.

В частности, уволены руководители Черниговской, Хмельницкой, Херсонской, Тернопольской, Сумской, Полтавской, Николаевской, Львовской, Кировоградской, Киевской, Ивано-Франковской, Запорожской, Закарпатской и Волынской областей. Руководитель Одесской областной администрации отстранен от исполнения обязанностей.

Ранее пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель говорила, что президент страны настаивает на смене всех глав областных администраций. По ее словам, «продолжается процесс поиска новых специалистов, которые могут возглавить области». Кроме того, были уволены двое заместителей главы Службы безопасности Украины – Олег Фролов и Владислав Косинский. Также Зеленский подписал представление об увольнении генерального прокурора Юрия Луценко.

Новости СМИ2
Финансы
Новости

Сбербанк купит 25% платформы PayZakat для сборов в пользу нуждающихся мусульман

Ведомости
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Сбербанк купит 25% компании «Пэйзакят», управляющей платформой PayZakat для сборов платежей в пользу неимущих мусульман. О подписании соответствующего соглашения сообщает пресс-служба Сбербанка.

В PayZakat пользователи могут рассчитать платеж, распределить его между благотворительными фондами и выбрать проекты для пожертвования с помощью чат-ботов, интегрированных в социальные сети. Система мониторинга платформы следит за ходом реализации проекта, и пользователь может получить обратную связь о его состоянии.

PayZakat стал победителем первой волны корпоративного акселератора Sber#Up для сотрудников банка. Теперь платформа войдет в экосистему Сбербанка.

Суммарные сборы закята – ежегодного налога в исламском праве в пользу нуждающихся мусульман – составляют по всему миру более $500 млрд в год, отмечает Сбербанк. В банке считают, что в перспективе PayZakat может стать глобальной цифровой платежной системой для сбора благотворительных пожертвований и трансформироваться в универсальный маркетплейс.

Финансы
Новости

Суд продлил срок домашнего ареста экс-владельцу банка «Югра» Хотину

Ведомости
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Басманный суд Москвы продлил до 18 сентября срок домашнего ареста бывшему владельцу банка «Югра» Алексею Хотину, передает ТАСС. Такое же решение было принято в отношении двух других фигурантов дела о хищении 7,5 млрд руб. у банка. Речь идет об экс-президенте «Югры» Алексее Нефедове и бывшем председателе правления кредитной организации Дмитрии Шиляеве. Всем фигурантам дела были ранее предъявлены обвинения по ч. 4 ст. 160 УК (присвоение или растрата). Хотин, Нефедов и Шиляев вину не признают.

В июле 2017 г. ЦБ отозвал лицензию у банка «Югра» из-за угрозы интересам кредиторов и вкладчиков, а также из-за неудовлетворительного финансового положения. На тот момент «Югра» по величине вкладов занимала 15-е место в российской банковской системе. Обязательства банка перед вкладчиками оцениваются в 173 млрд руб.

В апреле 2019 г. Хотин, Нефедов и Шиляев стали фигурантами дела о хищении 7,5 млрд руб. у «Югры». Сам Хотин говорил, что является акционером компании «Комплексные инвестиции». Он утверждал, что эта компания в июне начала выплачивать деньги пострадавшим вкладчикам банка. Хотин на предыдущем заседании суда просил «снять браслеты» с обвиняемых, чтобы они могли посещать рабочие места «на благо возврата денежных средств». «Мы хотели предложить ЦБ разобраться, я предложил сесть за стол переговоров с регулятором, а в итоге мы оказались в суде», – отмечал Хотин.

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Технологии
Новости

Group-IB выпустила отчет по накруткам в шоу «Голос.Дети»

Ведомости
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Group-IB опубликовала отчет, в котором подтвердила свои первоначальные выводы о накрутке голосов в шоу «Голос.Дети».

Финал шестого сезона «Голос.Дети» состоялся 26 апреля. Победу в шоу тогда одержала десятилетняя Микелла Абрамова – дочь российской певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова, получившая 56,5% голосов телезрителей. Однако после победы Микеллы «Первый канал» сообщил, что проверит результаты голосования. Для оценки честности голосования привлекли Group-IB, специализирующуюся на выявлении высокотехнологичных преступлений.

В середине мая компания сообщила о факте массированной автоматизированной отправки sms-сообщений в пользу дочери Алсу. Также эксперты обнаружили необычно высокую активность голосования в одном из регионов и выявили, что для звонков использовались боты. Компания оценила стоимость накруток в 2–3 млн руб. Тогда «Первый канал» аннулировал результаты финала и провел спецвыпуск шоу, где Константин Эрнст признал победителями всех финалистов проекта.

В отчете говорится, что на первом этапе расследования эксперты обнаружили две группы номеров, с которых осуществлялись накрутки голосов. За Микеллу Абрамову с них поступило суммарно более 41 000 голосов, в том числе более 33 000 звонков. Кроме того, все эти номера зарегистрированы в Башкирии. Вторую группу номеров выявили при анализе sms. В текст 8216 сообщений помимо номера участника конкурса по ошибке исполнителей попала техническая информация и время отправления. Эта группа номеров принадлежит одному оператору связи в Ленинградской области.

Также специалисты провели исследование серверов и веб-сайта, использованных для учета голосов, но не обнаружили фактов несанкционированного доступа к системе или модификации данных.

Выбор редактора
Политика
Новости

Матвиенко заявила о подрыве доверия к полиции из-за дела Голунова

Ведомости
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Нарушения и ошибки, допущенные при задержании корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, вызывают недоверие к следственным органам. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, передает ТАСС.

Общество должно получить ответы на вопросы, почему Голунов был задержан более чем на 48 часов, почему были опубликованы не относящиеся к делу фотографии, почему он не присутствовал во время обыска, сказала Матвиенко. «Либо это такой уже непрофессионализм, либо это такое головотяпство, либо это провокация. Я даже не знаю пока, как это назвать», – отметила она.

Голунов был задержан 6 июня по подозрению в сбыте наркотиков. После задержания полиция провела обыски в его квартире и опубликовала несколько фотографий, которые якобы там были сделаны. Но коллеги журналиста усомнились в их достоверности. Через несколько часов в МВД признали ошибку и заявили, что фотографии относятся к другому делу.

По словам Голунова, ему подкинули наркотики. Он считает, что его преследуют из-за профессиональной деятельности. Журналист также пожаловался, что при задержании его избили, в течение 12 часов не давали позвонить адвокату и предупредить близких.

Дело против Голунова было заведено в УВД по ЗАО города Москвы. Позже оно было передано в Главное следственное управление ГУ МВД по Москве. Накануне дело у полиции истребовала Генпрокуратура. Заместитель руководителя Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ева Меркачева в эфире «Эха Москвы» заявила, что служба собственной безопасности МВД и прокуратура начали проверку в связи с этим делом.

Экономика
Новости

Медведев не исключил сокращение рабочей недели до четырех дней

Ведомости
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Премьер России Дмитрий Медведев предположил, что в будущем общество перейдет на четырехдневную рабочую неделю. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Технологический прогресс приводит к сокращению не только рабочих мест, но и рабочего времени, к расширению досуга. Весьма вероятно, что будущее – за четырехдневной рабочей неделей как новой основой социально-трудового контракта», – заявил Медведев. По его словам, «постоянная погоня за успехом» оборачивается системной усталостью и хроническим стрессом, а это влечет за собой снижение производительности труда, что, в свою очередь, сказывается на экономических показателях.

Медведев отметил, что сто лет назад американский предприниматель Генри Форд сократил на своих предприятиях рабочую неделю с 48 до 40 часов и получил рост производительности труда. В качестве еще одного примера председатель российского правительства привел новозеландскую компанию, которая после введения четырехдневной рабочей недели получила рост производительности в пересчете на час рабочего времени в 20%, а уровень стресса сотрудников снизился «весьма значительно».

Некоторые компании, в том числе и в России, используют четырехдневную рабочую неделю для сокращения издержек. К примеру, в 2017 г. «Автоваз» ввел неполную неделю для того, чтобы сохранить численность сотрудников на фоне снизившегося спроса.

Политика
Новости

Мэрия Москвы пожалуется в прокуратуру на инициаторов марша за свободу Голунова

Ведомости
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Мэрия Москвы обратится в прокуратуру из-за запланированного на 12 июня марша в защиту журналиста издания «Медуза» Ивана Голунова, поскольку его организаторы не идут на контакт по вопросу безопасности граждан, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на вице-мэра Москвы Александра Горбенко. «Предлагают обсуждать это в прямом эфире, но так нельзя – это серьезный вопрос», – подчеркнул Горбенко.

Ранее один из инициаторов акции – журналист «Новой газеты» Илья Азар – рассказал, что ему позвонил Горбенко и предложил обсудить безопасность запланированного шествия. В ответ журналист предложил встретиться с вице-мэром Москвы в прямом эфире телеканала «Дождь» 11 июня. «Мы не готовы идти в мэрию и вести кулуарные переговоры за спиной 20 000 человек, которые к этому моменту выразили свой интерес к шествию. Мы хотим, чтобы диалог с мэрией был прозрачным и открытым», – пояснил журналист.

Голунов был задержан в центре Москвы днем 6 июня. Полиция заявила, что у него нашли наркотики. Ему было предъявлено обвинение в покушении на сбыт наркотических средств. Журналист вину не признал и заявил, что наркотики ему подбросили. Он предположил, что произошедшее связано с его профессиональной деятельностью. 8 июня Никулинский суд Москвы отправил журналиста под домашний арест. Его адвокаты направили в Мосгорсуд жалобу на решение суда об избрании этой меры пресечения.

Накануне, 10 июня, группа журналистов и активистов объявила о планах провести 12 июня, в День России, марш в поддержку Голунова в Москве. Он не согласован со столичными властями. Организаторы объяснили, что планируют мирно нести в руках газеты со статьями о Голунове, поэтому не стали согласовывать мероприятие. Они надеются, что городские власти не будут препятствовать проведению акции. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в свою очередь заявил, что марш может стать препятствием для празднования Дня России.

«Мы Иван Голунов». Кто еще присоединился к акции в защиту журналиста

Финансы
Новости

«Русский стандарт» оштрафовали на 26 млн рублей за попытку дать взятку приставу

Ведомости
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Суд Центрального района Сочи удовлетворил иск прокуратуры о наложении административного штрафа на банк «Русский стандарт» в размере более 26 млн руб., сообщает «Интерфакс». На сайте прокуратуры Краснодарского края указывается, что на такую сумму оштрафована кредитная организация за попытку дать взятку приставу. Однако в сообщении не раскрывается название банка.

Прокуратура установила, что юрисконсульт банка, действуя в интересах и от имени юрлица, предложил судебному приставу-исполнителю незаконное вознаграждение в виде 5% от суммы арестованных денежных средств. Вознаграждение с учетом находящихся у него на принудительном исполнении исполнительных производств составило около 2,6 млн руб.

Пристав отказался от взятки и сообщил о произошедшем в прокуратуру, после чего было организовано расследование. Представитель «Русского стандарта» рассказал «Интерфаксу», что банк не согласен с решением суда и будет его обжаловать.

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