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Матвиенко заявила о подрыве доверия к полиции из-за дела Голунова

Нарушения и ошибки, допущенные при задержании корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, вызывают недоверие к следственным органам. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, передает ТАСС.

Общество должно получить ответы на вопросы, почему Голунов был задержан более чем на 48 часов, почему были опубликованы не относящиеся к делу фотографии, почему он не присутствовал во время обыска, сказала Матвиенко. «Либо это такой уже непрофессионализм, либо это такое головотяпство, либо это провокация. Я даже не знаю пока, как это назвать», – отметила она.

Голунов был задержан 6 июня по подозрению в сбыте наркотиков. После задержания полиция провела обыски в его квартире и опубликовала несколько фотографий, которые якобы там были сделаны. Но коллеги журналиста усомнились в их достоверности. Через несколько часов в МВД признали ошибку и заявили, что фотографии относятся к другому делу.

По словам Голунова, ему подкинули наркотики. Он считает, что его преследуют из-за профессиональной деятельности Журналист также пожаловался, что при задержании его избили, в течение 12 часов не давали позвонить адвокату и предупредить близких.

Дело против Голунова было заведено в УВД по ЗАО города Москвы. Позже оно было передано в Главное следственное управление ГУ МВД по Москве. Накануне дело у полиции истребовала Генпрокуратура. Заместитель руководителя Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ева Меркачева в эфире «Эха Москвы» заявила, что служба собственной безопасности МВД и прокуратура начали проверку в связи с этим делом.