Зеленский уволил 15 губернаторов областей Украины
Президент Украины Владимир Зеленский уволил с должностей 15 председателей областных госадминистраций из 24, передает «Униан» со ссылкой на замглавы администрации президента Руслана Рябошапку.
В частности, уволены руководители Черниговской, Хмельницкой, Херсонской, Тернопольской, Сумской, Полтавской, Николаевской, Львовской, Кировоградской, Киевской, Ивано-Франковской, Запорожской, Закарпатской и Волынской областей. Руководитель Одесской областной администрации отстранен от исполнения обязанностей.
Ранее пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель говорила, что президент страны настаивает на смене всех глав областных администраций. По ее словам, «продолжается процесс поиска новых специалистов, которые могут возглавить области». Кроме того, были уволены двое заместителей главы Службы безопасности Украины – Олег Фролов и Владислав Косинский. Также Зеленский подписал представление об увольнении генерального прокурора Юрия Луценко.