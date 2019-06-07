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Путин объяснил, почему не поздравил Зеленского с победой на выборах

Президент России Владимир Путин в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2019) назвал нового лидера Украины Владимира Зеленского хорошим актером, но «одно дело кого-то играть, а другое – быть кем-то». Путин подчеркнул, что для государственных дел нужны опыт и знания.

Российский лидер уточнил, что решил не поздравлять Зеленского с избранием на пост президента из-за его недружественной риторики. «Он до сих пор продолжает определенную риторику, называет нас врагами, агрессорами. Он должен как-то определиться в том, чего он хочет добиться, сделать», – сказал Путин. Российский президент выразил надежду на то, что когда-нибудь познакомится с украинским коллегой. Отвечая на уточняющий вопрос ведущей, готов ли он к встрече с Зеленским без предварительных условий, Путин заявил: «А я что, разве отказывался, что ли? Мне никто не предлагал».

Зеленский победил на выборах президента Украины по итогам второго тура 21 апреля. Он набрал 73,22% голосов, его соперник – действующий президент Петр Порошенко – получил лишь 24,45% голосов. Инаугурация Зеленского состоялась 20 мая.

Ранее руководитель администрации президента Украины Андрей Богдан заявил, что Зеленский намерен инициировать референдум по поводу переговоров с Россией. Позже Зеленский уточнил, что речь идет об опросе, а не референдуме. Он подчеркнул, что готов к таким переговорам, но сначала Киев доолжен «стать сильнее в экономическом, политическом и военном смысле». Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью РБК признал, что говорить о встрече Путина и Зеленского пока рано, поскольку Москва пока не знает, какая будет политика у нового руководства Украины в отношении России и минских договоренностей.