Политика

Новости

Галкин рассказал о проплаченных комментариях к публикациям о деле Голунова

Ведущий «Первого канала» Максим Галкин опубликовал пост в Instagram, в котором потребовал освободить журналиста «Медузы» Ивана Голунова, обвиненного в покушении на сбыт наркотиков. Он также обратил внимание на количество негативных комментариев, осуждающих известных людей и журналистов, поддерживающих Голунова.

«Беспрецедентное количество денег вбухано в проплаченные комментарии. Я проанализировал уже как лингвист многие комментарии в пабликах, в Instagram и вам скажу — они объединены общей лексикой, синтаксисом», — отметил Галкин. По его словам, негативные комментарии написаны одной или несколькими руками и розданы фабрике троллей. По мнению Галкина, «это желание обелить себя после образовавшегося скандала».

Голунова задержали в центре Москвы днем 6 июня. Полиция заявила, что в его рюкзаке были обнаружены наркотики. Ему было предъявлено обвинение в покушении на сбыт наркотических средств. Голунов вину не признал. Он утверждал, что наркотики ему подбросили. По его словам, это связано с его профессиональной деятельностью. 8 июня Никулинский суд Москвы отправил журналиста под домашний арест. 11 июня главное следственное управление МВД сняло обвинение с журналиста в связи с недоказанностью его вины. Об этом заявил министр внутренних дел России Владимира Колокольцева. В ближайшее время Голунова освободят из-под домашнего ареста.