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СКР проведет расследование в отношении задержавших Голунова полицейских

Следственный комитет России (СКР) проведет расследование в отношении полицейских, которые необоснованно задержали журналиста «Медузы» Ивана Голунова. В отношении полицейских будет принято процессуальное решение, говорится в сообщении ведомства. «СК России установит обстоятельства, связанные с необоснованным задержанием журналиста и нарушением его прав», – отмечается в пресс-релизе.

Соответствующие материалы службы собственной безопасности МВД в СКР направил министр внутренних дел Владимир Колокольцев. На данный момент полицейские, участвовавшие в задержании, отстранены от работы.

Ранее во вторник Колокольцев заявил, что с Голунова будут сняты обвинения в связи с недоказанностью. Помимо этого министр решил обратиться к президенту Владимиру Путину с просьбой освободить от занимаемых должностей начальника УВД ЗАО Москвы Андрея Пучкова и начальника управления по незаконному обороту наркотиков ГУ МВД по Москве Юрия Девяткина.

Голунова задержали 6 июня в центре Москвы. МВД сообщало, что при досмотре у него были обнаружены наркотики. Позднее ведомство сообщило, что в ходе обыска на квартире журналиста были также изъяты наркотические средства. Голунова обвинили в покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере (ст. 228.1 УК). 8 июня Никулинский суд Москвы отправил Голунова под домашний арест до 7 августа. Сам журналист в суде утверждал, что наркотики ему подбросили из-за профессиональной деятельности, в частности, из-за публикаций о похоронном бизнесе.