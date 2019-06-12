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МВД сообщило о задержании на акции в центре Москвы более 200 человек

Полицейские и сотрудники Росгвардии задержали более 200 человек во время акции в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова, сообщила пресс-служба московской полиции. Всего в несогласованном марше, по данным ГУ МВД, приняли участие около 1200 человек. Задержанным вменяется совершение административных правонарушений, предусмотренных ст. 20.2 КоАП о нарушении порядка проведения акции.

«Отметим, что в центре Москвы сегодня проходят культурно-зрелищные мероприятия, в которых принимают участие обычные граждане», – добавили в пресс-службе. Там напомнили, что московские власти ранее согласовали проведение акции в поддержку Голунова на проспекте Академика Сахарова, она должна пройти 16 июня.

«ОВД-инфо» также сообщает о более 200 задержанных по данным на 14.00. Среди них – журналисты различных изданий, работающих на мероприятии, в том числе сотрудники агентства Reuters, «Коммерсанта», «Дождя», «Медузы» и «Ведомостей». Задержания проходили жестко: полиция использовала дубинки, задерживала женщин и несовершеннолетних. На акции был также задержан политик Алексей Навальный. Один из задержанных сообщил «Ведомостям», что на территорию ОВД «Северное Измайлово» не пускают правозащитников.

Акция в поддержку журналиста Голунова, который ранее обвинялся в попытке сбыта наркотиков, началась в 12.00 мск у метро «Чистые пруды». В начале акции полицейские в мегафон предупреждали собравшихся, что она не согласована с властями, и просили всех разойтись. Примерно через 20 минут после начала марша пошли первые задержания.

Журналист-расследователь Голунов был задержан 6 июня, полиция сообщила, что нашла у него наркотики. Журналиста отправили под домашний арест, однако 11 июня руководитель МВД Владимир Колокольцев объявил о прекращении дела против Голунова в связи с недоказанностью его причастности к преступлению. В тот же день журналист был освобожден из-под домашнего ареста. Дело в отношении Голунова получило широкий резонанс: в его поддержку высказались известные культурные деятели, журналисты и правозащитники.