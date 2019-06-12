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«ОВД-инфо»: число задержанных на акции в Москве выросло до 400 человек

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Число задержанных на акции в Москве в поддержку Ивана Голунова превысило 400 человек, сообщает «ОВД-инфо». Ранее пресс-служба московской полиции сообщала о 200 задержанных. Всего в акции, по данным властей, принимают участие 1200 человек.

Марш в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова не санкционирован московскими властями. Задержания начались практически сразу после начала акции, стартовавшей в 12.00 у метро «Чистые пруды». По словам корреспондентов «Ведомостей», присутствовавших на акции, сначала задерживали тех, кто пришел с плакатами, но затем задержания стали повсеместными, полиция начала применять дубинки.

Полиция задержала журналиста «Медузы» Ивана Голунова 6 июня по подозрению в сбыте наркотиков, однако в дальнейшем сняла с него все обвинения, и 11 июня, накануне марша в его поддержку, Голунова освободили. Журналист не признал вину и заявил, что наркотики ему подбросили. Он связал преследование со своей профессиональной деятельностью, в частности с расследованием похоронного бизнеса в Москве.

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На прием в Кремль пришла девушка в футболке «Я/Мы Иван Голунов»

Ведомости
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На торжественную церемонию вручения государственных премий в Кремль пришла девушка в футболке в поддержку журналиста Ивана Голунова, который ранее обвинялся в попытке сбыта наркотиков, следует из трансляции телеканала «Россия 24». На это обратило внимание издание The Bell. Издание отметило, что «операторы усиленно старались, чтобы она не попадала в кадр».

12 июня, в День России, президент Владимир Путин вручал государственные премии за выдающиеся достижения в области науки и технологий, литературы и искусства, а также гуманитарной деятельности. В этот же день в центре Москвы проходит акция в поддержку Голунова. По данным «ОВД-Инфо», в ходе нее задержаны около 400 человек, московская полиция сообщала о 200 задержанных.

Голунов – журналист-расследователь, до «Медузы» он работал в «Новой газете», Forbes, «Большом городе», «Ведомостях» и РБК. 6 июня он был задержан в центре Москвы и с 8 по 11 июня находился под домашним арестом по обвинению в попытке сбыта наркотиков. Полиция утверждала, что нашла в рюкзаке у Голунова и у него дома наркотические вещества. Голунов заявил о своей невиновности. Журналист предположил, что его задержание может быть связано с его расследованием о возможных связях сотрудников Федеральной службы безопасности (ФСБ) и похоронной мафии. 

Журналиста поддержали деятели культуры, журналисты и правозащитники. Они выразили сомнение в обоснованности уголовного дела против журналиста. 10 июня три ежедневные деловые газеты России – «Ведомости», «Коммерсантъ» и РБКвпервые вышли с одинаковой первой полосой в поддержку Голунова. На обложках изданий было написано «Я/Мы Иван Голунов». Редакции потребовали максимальной прозрачности при проведении расследования в отношении Голунова, в том числе детальной проверки действий задерживавших его сотрудников МВД. 11 июня Голунов был освобожден из-под домашнего ареста, а дело против него — закрыто. Руководитель МВД Владимир Колокольцев пояснил, что полиция не доказала его участие в совершении преступления.

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На акции в Москве задержан журналист Илья Азар

Ведомости
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Полиция Москвы задержала специального корреспондента «Новой газеты» Илью Азара во время несогласованного марша в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова, который ранее обвинялся в попытке сбыта наркотиков, сообщает «Новая газета». Издание уточнило, что в качестве причины задержания Азара полиция назвала «нарушения в организации мероприятия». Сейчас журналиста везут в ОВД «Дорогомиловское». Всего, по данным властей, в ходе акции было задержано более 200 человек. «ОВД-Инфо» сообщает о 400 задержанных.

Азар был одним из инициаторов шествия в поддержку Голунова, однако накануне покинул инициативную группу. Полицейские пытались задержать его еще до начала шествия у метро «Чистые пруды», поскольку прокуратура выписала предостережение о недопустимости нарушения закона о митингах. При этом в предостережении журналисту приписали другое отчество. «Может быть, это не мне?» – спросил Азар, показав полицейским паспорт. Тогда полицейские не стали его задерживать.

Группа журналистов и активистов объявила о планах провести 12 июня, в День России, марш в поддержку Голунова в Москве 10 июня. Изначально организаторы акции не планировали согласовывать ее со столичными властями. Они объяснили, что планируют мирно нести в руках газеты со статьями о Голунове. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в свою очередь говорил, что марш может стать препятствием для празднования Дня России. Вечером 11 июня часть инициаторов марша все же встретилась с представителями мэрии Москвы, чтобы согласовать возможный безопасный маршрут марша, но переговоры завершились ничем.

Утром 12 июня московские власти призвали организаторов несогласованного марша и желающих к ним присоединиться отказаться от участия в акции. В мэрии Москвы пояснили, что времени для того, чтобы обеспечить безопасность на марше, недостаточно. «В этой связи просим граждан не поддаваться на провокации и воздержаться от участия в несанкционированном мероприятии», – указывалось в сообщении. В ГУ МВД по Москве напомнили, что московские власти ранее согласовали проведение акции в поддержку Голунова на проспекте Академика Сахарова, она должна пройти 16 июня.

Задержания на марше в поддержку Голунова. Фотографии

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МВД сообщило о задержании на акции в центре Москвы более 200 человек

Ведомости
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Полицейские и сотрудники Росгвардии задержали более 200 человек во время акции в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова, сообщила пресс-служба московской полиции. Всего в несогласованном марше, по данным ГУ МВД, приняли участие около 1200 человек. Задержанным вменяется совершение административных правонарушений, предусмотренных ст. 20.2 КоАП о нарушении порядка проведения акции.

«Отметим, что в центре Москвы сегодня проходят культурно-зрелищные мероприятия, в которых принимают участие обычные граждане», – добавили в пресс-службе. Там напомнили, что московские власти ранее согласовали проведение акции в поддержку Голунова на проспекте Академика Сахарова, она должна пройти 16 июня.

«ОВД-инфо» также сообщает о более 200 задержанных по данным на 14.00. Среди них – журналисты различных изданий, работающих на мероприятии, в том числе сотрудники агентства Reuters, «Коммерсанта», «Дождя», «Медузы» и «Ведомостей». Задержания проходили жестко: полиция использовала дубинки, задерживала женщин и несовершеннолетних. На акции был также задержан политик Алексей Навальный. Один из задержанных сообщил «Ведомостям», что на территорию ОВД «Северное Измайлово» не пускают правозащитников.

Акция в поддержку журналиста Голунова, который ранее обвинялся в попытке сбыта наркотиков, началась в 12.00 мск у метро «Чистые пруды». В начале акции полицейские в мегафон предупреждали собравшихся, что она не согласована с властями, и просили всех разойтись. Примерно через 20 минут после начала марша пошли первые задержания.

Журналист-расследователь Голунов был задержан 6 июня, полиция сообщила, что нашла у него наркотики. Журналиста отправили под домашний арест, однако 11 июня руководитель МВД Владимир Колокольцев объявил о прекращении дела против Голунова в связи с недоказанностью его причастности к преступлению. В тот же день журналист был освобожден из-под домашнего ареста. Дело в отношении Голунова получило широкий резонанс: в его поддержку высказались известные культурные деятели, журналисты и правозащитники.

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На акции в поддержку Голунова в Москве задержан корреспондент «Ведомостей»

Ведомости
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Полиция задержала корреспондента газеты «Ведомости» Виталия Петлевого на марше в поддержку журналиста Ивана Голунова в Москве, об этом сообщил сам корреспондент. По его словам, он был задержан около Трубной площади. «Я шел поесть», – прокомментировал свое задержание журналист. Причину задержания Петлевому не объяснили. Позже его доставили в ОВД, а затем, спустя почти два часа после задержания, отпустили.

По данным «ОВД-инфо» на 13.20, полиция задержала 94 человека. Телерадиокорпорация BBC сообщила ранее, что среди задержанных журналисты агентства Reuters, газеты «Коммерсантъ», телеканала «Дождь», издания «Медуза» и других. Полиция задержала также политика Алексея Навального. В основном полицейские задерживают участников акции, которые пришли с плакатами, и тех, кто за них заступается, заметил корреспондент «Ведомостей».

О планах провести в Москве марш в поддержку Голунова группа журналистов и активистов сообщила 10 июня. Инициаторы акции на странице мероприятия в Facebook уточнили, что не будут согласовывать ее с властями Москвы, так как намерены мирно нести в руках газеты со статьями о журналисте. 11 июня часть организаторов акции все же встретилась с представителями московской мэрии, чтобы обсудить «безопасный маршрут» марша, однако им не удалось его согласовать. Утром 12 июня, в день проведения акции, мэрия Москвы призвала организаторов и желающих в ней участвовать отказаться от этих планов.

Иван Голунов – журналист-расследователь, он работает в интернет-издании «Медуза». До этого Голунов писал также для «Новой газеты», Forbes, «Ведомостей», РБК и других изданий. Голунов был задержан в центре Москвы днем 6 июня. Полиция заявила, что у него нашли наркотики. Журналисту предъявили обвинения в покушении на сбыт наркотических средств, суд отправил его под домашний арест. Голунов вину не признал и заявил, что наркотики ему подбросили. Он связывал свое преследование с профессиональной деятельностью. Дело Голунова получило широкий резонанс: в его поддержку высказались известные культурные деятели, журналисты и правозащитники. О деле Голунова был проинформирован президент Владимир Путин.

11 июня руководитель МВД Владимир Колокольцев сообщил, что дело в отношении Голунова прекращено. Полиция не нашла доказательств его участия в совершении преступления. Сотрудники, занимавшиеся делом журналиста, были отстранены от исполнения служебных обязанностей. Колокольцев заявил, что попросит президента уволить начальника УВД по Западному административному округу Андрея Пучкова и начальника управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков московского управления МВД Юрия Девяткина. В тот же день Голунов был освобожден из-под домашнего ареста. Журналист сообщил, что не планирует идти на марш в свою поддержку. «Нет, наверное, не пойду. Я хотел бы прийти в себя», – объяснил он.

Задержания на марше в поддержку Ивана Голунова. Фотографии

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Полиция задержала Навального на акции в поддержку Голунова в Москве

Ведомости
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Полиция задержала политика Алексея Навального на акции в поддержку журналиста Ивана Голунова в Москве, сообщает телеканал «Дождь» в своем Twitter. Общее число задержанных, по данным «ОВД-инфо», увеличилось до 35 человек. Корреспондент «Ведомостей» отмечает, что полиция при задержании действует достаточно жестко.

В основном полицейские задерживают участников акции, которые пришли с плакатами, и тех, кто за них заступается, уточнил корреспондент. BBC сообщает, что среди задержанных журналисты агентства Reuters, газеты «Коммерсантъ», телеканала «Дождь», издания «Медуза» и других.

Сегодня в Москве проходит акция в поддержку журналиста интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова, который был задержан 6 июня по обвинению в попытке сбыта наркотиков. Накануне обвинения с журналиста были сняты, поскольку полиция не нашла доказательств его вины. Однако инициаторы акции в поддержку Голунова решили не отказываться от проведения мероприятия и попытались согласовать его в московскими властями. Мэрия Москвы отказалась согласовать марш, объяснив это тем, что не может в столь короткий срок обеспечить безопасность на мероприятии.

Всего к месту начала акции, по оценке корреспондента «Ведомостей», пришли несколько сотен человек. На бульваре и в переулках в районе метро «Чистые пруды» припаркованы автозаки и автобусы полиции. Полиция напоминает собравшимся, что мероприятие не согласовано, и просит разойтись.

Как проходит акция в поддержку журналиста Ивана Голунова

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На марше в Москве в поддержку журналиста Голунова начались задержания

Ведомости
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На марше в Москве в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова, который ранее обвинялся в попытке сбыта наркотиков, начались задержания, сообщили корреспонденты «Ведомостей». Точное число задержанных неизвестно, но, по их словам, полиция задержала минимум четырех человек. «ОВД-инфо» сообщает о задержании более 20 человек.

В основном полицейские задерживают участников акции, которые пришли с плакатами, и тех, кто за них заступается, уточнил корреспондент. Среди задержанных – журналисты интернет-издания «Медуза» Илья Жегулев и Андрей Перцев, сообщил корреспондент «Медузы». BBC сообщает также о задержании журналистов агентства Reuters, газеты «Коммерсантъ», телеканала «Дождь» и других. Позже Перцев сообщил, что полицейские отпустили его.

Полицейские также начали перекрывать улицы, по которым должно пройти шествие. По словам корреспондента, была перекрыта Мясницкая улица. Это вынудило участников акции двинуться в сторону Сретенского бульвара, то есть в противоположную сторону от изначально запланированного маршрута. «Сначала перекрыли Мясницкую, пропустив по ней человек 100. Люди повернули в Бобров переулок, который перекрыли, пропустив тоже 100 человек», – рассказал корреспондент. Толпа скандирует «позор» сотрудникам Росгвардии.

Сегодня в Москве проходит акция в поддержку журналиста интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова, с которого накануне были сняты обвинения в попытке сбыта наркотиков. Мэрия Москвы ранее отказалась согласовать ее. Всего к месту начала акции, по оценке корреспондента «Ведомостей», пришли несколько сотен человек. На бульваре и в переулках в районе метро «Чистые пруды» припаркованы автозаки и автобусы полиции. Полиция напоминает собравшимся, что мероприятие не согласовано, и просит разойтись.

Политика
Новости

Власти Москвы призвали отказаться от участия в акции в поддержку Голунова

Ведомости
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Московские власти призвали организаторов марша в поддержку журналиста Ивана Голунова, который ранее обвинялся в попытке сбыта наркотиков, и желающих к ним присоединиться отказаться от участия в акции, говорится в сообщении Департамента региональной безопасности и противодействия коррупции столицы. В мэрии Москвы пояснили, что времени для того, чтобы обеспечить безопасность на марше, недостаточно. «В этой связи просим граждан не поддаваться на провокации и воздержаться от участия в несанкционированном мероприятии», — говорится в сообщении.

О планах провести марш в поддержку Голунова группа журналистов и активистов объявила 10 июня. Организаторы на странице мероприятия в Facebook объяснили, что не будут согласовывать его с московской мэрией, так как планируют мирно нести в руках газеты со статьями о Голунове. Однако 11 июня они все же встретились с первым заместителем руководителя департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Василием Олейником, руководителем департамента Владимиром Регнацким и вице-мэром Александром Горбенко, «чтобы обсудить безопасный маршрут завтрашнего марша». Согласовать мероприятие им не удалось, сообщил в тот же день один из инициаторов марша, журналист Евгений Берг.

Московская мэрия в свою очередь согласовала другую акцию в поддержку журналиста, которая должна пройти не 12 июня, а 16 июня, на проспекте Сахарова с 13:00 до 15:00 мск и численностью до 20 000 человек. Инициаторами этой акции стали председатель союза журналистов Москвы Павел Гусев, председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев, журналист и член СПЧ Екатерина Винокурова.

Журналист Голунов был задержан в центре Москвы 6 июня. Полиция заявила, что у него нашли наркотики. Ему было предъявлено обвинение в покушении на сбыт наркотических средств. Голунов вину не признал и заявил, что наркотики ему подбросили. 8 июня Никулинский суд Москвы отправил журналиста под домашний арест. 11 июня руководитель МВД Владимир Колокольцев заявил, что дело в отношении Голунова прекращено «в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления». В тот же день журналиста освободили из-под домашнего ареста. 

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Кремль отреагировал на просьбу об отставках генералов МВД по делу Голунова

Ведомости
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Президент Владимир Путин своевременно рассмотрит ходатайство главы МВД Владимира Колокольникова об увольнении двух генералов полиции в связи с делом журналиста «Медузы» Ивана Голунова, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает ТАСС. При этом он не назвал конкретных сроков, в течение которых может быть принято решение.

Ранее Колокольцев сообщил, что принял решение ходатайствовать об увольнении начальника столичного УВД по ЗАО Москвы генерал-майора полиции Андрея Пучкова и начальника управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Москве генерал-майора Юрия Девяткина. По его словам, все полицейские, проводившие задержание, были отстранены от дела на время проверки. Ее результаты были переданы в Следственный комитет России для оценки правомерности действий сотрудников полиции.

Голунова задержали 6 июня, ему предъявили обвинение в покушении на сбыт наркотиков. Суд 8 июня отправил его под домашний арест. Все обвинения с него были сняты 11 июня, вечером того же дня Голунов вышел на свободу.

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Муратов рассказал о роли Путина в освобождении Голунова

Ведомости
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Председатель совета директоров «Новой газеты», член общественного совета при МВД Дмитрий Муратов рассказал The Bell, кем и как принималось решение об освобождении корреспондента «Медузы» Ивана Голунова. Муратов был одним из участников переговоров с чиновниками о судьбе журналиста.

По его словам, еще до состоявшегося 8 июня заседания суда об избрании меры пресечения он и главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов встретились с заместителями мэра Москвы Сергея Собянина Натальей Сергуниной и Александром Горбенко. На встрече присутствовал начальник ГУ МВД по Москве Олег Баранов. «Мы долго задавали вопросы, и после этого сторонам стало понятно, что аргументы обвинения страшно шаткие», – рассказал Муратов. По его словам, именно на этой встрече «родилась идея» о необходимости освободить Голунова хотя бы под домашний арест. Адвокаты подали соответствующее ходатайство, и суд, приняв аргументы, вынес правильное решение: «Ивана, с его состоянием здоровья и с учетом ситуации, не поместили под стражу».

По мнению Муратова, если бы Голунова арестовали, то неизвестно, что могло бы с ним произойти в СИЗО. Неясно, имеют ли заказчики этого дела какое-либо влияние на изоляторы временного содержания, добавил он.

Следующее обсуждение, по словам Муратова, произошло уже в понедельник. Уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова рассказала в подробностях о сложившейся ситуации президенту Владимиру Путину. «Политическое руководство страны приняло правильное решение», – сказал Муратов. По его словам, фактически решение было принято еще накануне. Ждали только результатов экспертизы ДНК, чтобы на законных основаниях освободить Голунова. Результаты были обнародованы днем 11 июня – следов Голунова на обнаруженных в его квартире наркотиках не оказалось. По мнению Муратова, положительное влияние на ситуацию оказало письмо с требованием освободить журналиста и готовность тысяч людей выйти на марш в его поддержку 12 июня.

Марш в защиту Голунова несколько журналистов и активистов планировали провести 12 июня. Изначально они не собирались согласовывать акцию с мэрией Москвы, но вечером во вторник некоторые из организаторов мероприятия согласились на переговоры со столичными властями. Об их результатах пока неизвестно.

Голунов – на свободе. Фотографии

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Голунов призвал не участвовать в несогласованном марше в свою защиту

Ведомости
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Журналист «Медузы» Иван Голунов заявил после выхода на свободу, что не планирует участвовать в марше 12 июня в свою защиту. Трансляцию от здания главного следственного управления ГУ МВД по Москве вел телеканал «Дождь». «Я плохо знаю про марш. Я стал об этом сейчас узнавать что-то. Насколько я понимаю, это какая-то несогласованная акция. Мне кажется, что лучше уделить время близким и родным или какой-то конкретной помощи, чем пойти на марш. Это такое мое личное мнение», – сказал журналист.

Голунов также рассказал, что ему сложно осознать все произошедшее. «Я много читал историй про то, что могут подбросить наркотики, 228-я [статья УК] и так далее. У меня даже в мыслях не было, что это может произойти со мной», – добавил он. Голунов пообещал продолжать ту работу, которой занимался. «Я буду заниматься расследованиями, потому что мне хотя бы нужно оправдать доверие тех, кто меня поддерживал», – отметил он.

Голунов был задержан в центре Москвы 6 июня. Ему было предъявлено обвинение в покушении на сбыт наркотиков. 8 июня Никулинский суд Москвы избрал для журналиста меру пресечения в виде домашнего ареста. Ранее МВД утверждало, что после задержания в рюкзаке Голунова был обнаружен метилэфедрон, а при обыске в квартире – более 5 г кокаина. Голунов вину не признавал. На суде он сказал, что наркотики ему подбросили. По его мнению, преследование связано с публикацией расследования о похоронном бизнесе. Голунов также пожаловался, что при задержании его избили, на протяжении 12 часов ему не разрешали позвонить адвокату или предупредить близких.

Марш в защиту Голунова 12 июня решили провести несколько журналистов и активистов. Изначально они не планировали согласовывать акцию с московскими властями. Однако вечером во вторник некоторые из организаторов марша согласились на переговоры с мэрией. Об их результатах пока неизвестно.

Иван Голунов – на свободе. Фотографии

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Организаторы марша в поддержку Голунова попробуют согласовать акцию с властями

Ведомости
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Организаторы марша в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова, назначенного на 12 июня, попробуют согласовать акцию с правительством Москвы. Об этом написал на своей странице в Facebook один из организаторов шествия – Евгений Берг. По его словам, марш по-прежнему актуален, несмотря на то что МВД сняло с Голунова все обвинения: виновные не наказаны.

«Мы приняли решение попытаться обеспечить безопасность мероприятия – мы связались с вице-мэром Александром Горбенко и договорились о встрече с первым заместителем руководителя департамента региональной безопасности Москвы Василием Олейником. Она состоится в 20.30. Мы попытаемся согласовать маршрут завтрашней акции с ними», – заявил Берг.

Группа журналистов и активистов 10 июня объявила о планах провести марш в поддержку Голунова в День России. Среди организаторов – Илья Азар, Евгений Берг, Ирина Гордиенко, Николай Данилов, Андрей Ковалев, Марина Литвинович, Артем Лоскутов, Елизавета Нестерова, Тася Никитенко, Лев Пархоменко, Григорий Туманов, говорилось на странице мероприятия в Facebook. Организаторы акции заявили, что они планируют мирно нести в руках газеты со статьями об Иване Голунове, поэтому решили не согласовывать марш с властями.

Вице-мэр Москвы Александр Горбенко 11 июня связался с Азаром и предложил ему обсудить безопасность запланированного шествия. В ответ журналист предложил встретиться с вице-мэром Москвы в прямом эфире телеканала «Дождь» в тот же день. «Мы не готовы идти в мэрию и вести кулуарные переговоры за спиной 20 000 человек, которые к этому моменту выразили свой интерес к шествию. Мы хотим, чтобы диалог с мэрией был прозрачным и открытым», – пояснил журналист. Мэрия пообещала обратиться в прокуратуру из-за несогласованного марша и принять меры по обеспечению безопасности «сотен тысяч человек», которые примут участие в праздновании Дня России, говорилось в сообщении департамента региональной политики.

«Мы Иван Голунов». Кто еще присоединился к акции в защиту журналиста

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