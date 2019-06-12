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Навальный сообщил, что ему вменяют организацию марша в поддержку Голунова

В отношении политика Алексея Навального, задержанного на несогласованном марше в Москве, составили протокол об административном нарушении. «Навальному вменяют 20.2 часть 8 (статья КоАП о нарушении правил проведения или участия в публичном мероприятии) – до 30 суток ареста», – уточнила в Twitter пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш.

Сам Навальный позже уточнил, что ему вменяют организацию шествия. «Сказали, что я организовал незаконное шествие по бульварам. Снимайте шнурки и ремень, сдавайте телефон – и в камеру. Ну, окей», – написал он в своем микроблоге. Он предположил, что таким образом власти пытаются лишить поддержки независимых кандидатов на выборах в Мосгордуму. «Им очень тяжело, особенно собирать подписи», – добавил он. Директор Фонда борьбы с коррупцией юрист Иван Жданов написал, что Навальный останется в отделе внутренних дел «Строгино» до утра.

Навальный был ранее задержан полицией в ходе акции в поддержку журналиста Ивана Голунова в центре Москвы. Акция не была согласована с властями: изначально ее организаторы не планировали согласовывать шествие с московской мэрией, а затем, когда все же решили это сделать, не смогли договориться с властями о маршруте мероприятия. В результате московские власти призвали граждан отказаться от участия в шествии и прийти на аналогичную акцию, согласованную на 16 июня на проспекте Сахарова. Инициаторами акции на проспекте Сахарова стали председатель Союза журналистов Москвы Павел Гусев, председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев, журналист и член СПЧ Екатерина Винокурова.

Согласно последним данным «ОВД-инфо», на акции в поддержку Голунова в Москве были задержаны более 400 человек, в том числе журналисты. Пресс-служба московской полиции сообщала о 200 задержанных. Всего в акции, по данным властей, приняли участие 1200 человек.