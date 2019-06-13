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ГИБДД предложила ввести промежуточный экспресс-тест водителей на опьянение

Ведомости
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ГИБДД России предложила ввести промежуточный экспресс-тест для водителей на алкоголь и наркотики. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на подготовленный ведомством проект новой редакции постановления правительства с правилами освидетельствования.

Согласно предложению ГИБДД в этих правилах появится новое основание для проверки водителя на опьянение — «показания приборов (средств), свидетельствующих об обнаружении наличия алкоголя или наркотических веществ». Инспектор сначала попросить водителя дунуть в прибор. Если прибор алкоголя не обнаружит, водителя отпустят. Если же алкоголь будет обнаружен, инспектор предложит водителю пройти полноценное освидетельствование — с понятыми и проверкой с помощью алкометра.

При проверке на наркотики водителю предложат сдать слюну на экспресс-тест. Скорее всего, как отмечает «Коммерсантъ», речь идет о кассетном тесте для определения нескольких видов распространенных наркотиков, в частности опиатов, героина, кокаина, марихуаны. Такой тест также станет основанием для дальнейшего направления водителя на полноценное медицинское освидетельствование с анализом мочи.

В пояснительной записке к проекту подчеркивается, что новые правила позволят «минимизировать субъективный подход» полицейских при оценке состояния водителей.

В 2015 г. ГИБДД предлагала обновить правила освидетельствования. МВД тогда планировала закупить 24 тыс. экспресс-тестов на алкоголь по 7 тыс. руб. каждый. Но новые правила, вызвав общественный резонанс, так и не были приняты. В этот раз планируется закупка 9,3 млн тестов на алкоголь и 4 млн экспресс-тестов на наркотики, что предусмотрено нацпроектом «Безопасные и качественные автодороги», отмечает «Коммерсантъ». Первая партия должна быть куплена до конца 2019 г.

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Бизнес
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Карлос Гон покинул совет директоров акционера «АвтоВАЗа»

Ведомости
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Бывший президент альянса Renault-Nissan Карлос Гон в мае покинул совет директоров Alliance Rostec Auto B.V. – нидерландского СП Renault и «Ростеха», которому принадлежит 100% «АвтоВАЗа». Об этом в интервью «Ведомостям» рассказал президент «АвтоВАЗа» Ив Каракатзанис. До ухода Гон возглавлял совет директоров СП.

После ареста в Японии по обвинению в финансовых нарушениях Гон покинул все должности в альянсе Renault-Nissan и компаниях, его образовавших. Но эти перестановки никак не повлияли на операционную деятельность компании, сказал Каракатзанис, напомнив, что Гон с середины 2016 г. не входит в совет директоров «АвтоВАЗа». В 2013–2016 гг. он возглавлял совет.

Гона задержали в ноябре 2018 г. по подозрению в нарушении финансового законодательства. Следствие, в частности, считает, что он мог скрыть размеры своего вознаграждения в качестве председателя совета директоров Nissan c 2010 г., задекларировав лишь половину доходов – около $89 млн.

В апреле этого года Гона задержали в связи с новыми обвинениями. Прокуратуру заинтересовали выплаты из резервных фондов Renault-Nissan более $34 млн в течение семи лет, вплоть до 2018 г., дилерскому центру в Омане в тот период, когда компанией руководил Гон. По данным NHK, часть этих денег якобы могла пойти на оплату яхты Гона.

Гон не признает вину и обвиняет бывших коллег в сговоре против него. Он отпущен под залог.

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«ОВД-инфо» сообщило о почти 550 задержанных на акции в Москве

Ведомости
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Количество задержанных на несогласованной акции в Москве в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова составило 549 человек, сообщает проект «ОВД-инфо».

Управление МВД по Москве ранее сообщало, что в акции приняли участие 1200 человек и 200 из них были задержаны. В 23.38 ведомство опубликовало сообщение, согласно которому в отделах полиции остаются четыре человека, все остальные отпущены.

Марш в поддержку Голунова прошел 12 июня. Задержания начались практически сразу после начала акции, стартовавшей в 12.00 у метро «Чистые пруды».

6 июня полиция задержала Голунова по подозрению в сбыте наркотиков. Голунов не признал вину и заявил, что наркотики ему подбросили. Он связал преследование со своей профессиональной деятельностью, в частности с расследованием похоронного бизнеса в Москве. 11 июня с журналиста сняли все обвинения и освободили.

Голунов – на свободе. Фотографии

Бизнес
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Трамп: США рассматривают санкции против «Северного потока — 2»

Ведомости
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Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность введения санкций против газопровода «Северный поток — 2». Об этом он сам заявил в Белом доме во время совместной пресс-конференции с польским президентом Анджеем Дудой, передает Reuters.

«Мы защищаем Германию от России, а Россия получает миллиарды и миллиарды долларов от Германии», — подчеркнул Трамп. Он отметил, что «Северный поток — 2» делает Германию «заложником» России.

Как передает Bloomberg, Трамп не уточнил, против каких компаний или правительств могут быть введены санкции.

На заявление американского президента ответил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По его словам, Трамп занимается «не чем иным, как шантажом и недобросовестной конкуренцией».

14 мая Foreign Policy и Bloomberg, ссылаясь на документ, сообщили, что американские сенаторы Тед Круз (республиканец) и Джин Шахин (демократ) подготовили законопроект о санкциях против европейских компаний и судов, участвующих в строительстве «Северного потока — 2». 20 мая о планах ввести санкции объявил министр энергетики США Рик Перри. «Палата представителей и сенат, как ожидается, подготовят законопроект об ограничения для компаний, участвующих в проекте “Северный поток — 2”», — сказал он.

«Северный поток – 2» – трансбалтийский газопровод «Газпрома», две нитки которого должны соединить Россию и Германию. Проектная мощность трубы – 55 млрд куб. м в год. Морская часть трубопровода проходит через воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии, суммарная длина обеих ниток составляет около 2400 км.

Новости СМИ2
Политика
Новости

Журналистка объяснила, зачем пришла в Кремль в футболке «Я/Мы Иван Голунов»

Ведомости
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Журналистка Анна Луганская объяснила «Медузе», зачем пришла на церемонию вручения государственных премий в Кремль в футболке с надписью «Я/Мы Иван Голунов». Она отметила, что ее очень задела история журналиста «Медузы» Ивана Голунова, против которого возбудили дело о попытке сбыта наркотиков, а затем закрыли его, сняв все обвинения. По словам Луганской, в этой футболке она хотела пойти на акцию в поддержку Голунова, но ее отец, пианист Николай Луганский, «очень хотел», чтобы она в этот была с ним в Кремле на его награждении.

Луганская пояснила, что для нее этот жест стал компромиссом: она поддержала отца, но не то, что происходило в тот момент на улицах Москвы. «Я подумала, что если я хотя бы буду в этой футболке, может быть, это будет хоть каким-то жестом, чтобы выразить свою позицию. Мой папа, скажем так, был не за это, но он смирился с моими взглядами», – призналась она.

Кадры с девушкой в футболке «Я/Мы Иван Голунов» попали в трансляцию телеканала «Россия 24». Первым внимание на это обратил The Bell. «Дождь» выяснил, что эта девушка – Анна Луганская, дочь пианиста Николая Луганского, которому Путин вручал Государственную премию. «Медуза» уточнила, что она студентка МГУ и корреспондент издания Medialeaks. Девушку можно также увидеть на снимках с церемонии на сайте Кремля. На фото видно, что она сидела в первом рядом с проходом, прямо напротив Путина, а через проход от девушки сидел премьер Дмитрий Медведев.

Пока в Кремле проходила торжественная церемония, в центре Москвы люди вышли на не согласованный с властями марш в поддержку Голунова. В результате были задержаны, по разным данным, от 200 до 430 человек. Всего, по данным властей, в акции приняли участие более 1200 человек.

Задержания на марше в поддержку Голунова. Фотографии

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Политика
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Навальный сообщил, что ему вменяют организацию марша в поддержку Голунова

Ведомости
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В отношении политика Алексея Навального, задержанного на несогласованном марше в Москве, составили протокол об административном нарушении. «Навальному вменяют 20.2 часть 8 (статья КоАП о нарушении правил проведения или участия в публичном мероприятии) – до 30 суток ареста», – уточнила в Twitter пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш.

Сам Навальный позже уточнил, что ему вменяют организацию шествия. «Сказали, что я организовал незаконное шествие по бульварам. Снимайте шнурки и ремень, сдавайте телефон – и в камеру. Ну, окей», – написал он в своем микроблоге. Он предположил, что таким образом власти пытаются лишить поддержки независимых кандидатов на выборах в Мосгордуму. «Им очень тяжело, особенно собирать подписи», – добавил он. Директор Фонда борьбы с коррупцией юрист Иван Жданов написал, что Навальный останется в отделе внутренних дел «Строгино» до утра.

Навальный был ранее задержан полицией в ходе акции в поддержку журналиста Ивана Голунова в центре Москвы. Акция не была согласована с властями: изначально ее организаторы не планировали согласовывать шествие с московской мэрией, а затем, когда все же решили это сделать, не смогли договориться с властями о маршруте мероприятия. В результате московские власти призвали граждан отказаться от участия в шествии и прийти на аналогичную акцию, согласованную на 16 июня на проспекте Сахарова. Инициаторами акции на проспекте Сахарова стали председатель Союза журналистов Москвы Павел Гусев, председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев, журналист и член СПЧ Екатерина Винокурова.

Согласно последним данным «ОВД-инфо», на акции в поддержку Голунова в Москве были задержаны более 400 человек, в том числе журналисты. Пресс-служба московской полиции сообщала о 200 задержанных. Всего в акции, по данным властей, приняли участие 1200 человек.

Политика
Новости

На прием в Кремль пришла девушка в футболке «Я/Мы Иван Голунов»

Ведомости
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На торжественную церемонию вручения государственных премий в Кремль пришла девушка в футболке в поддержку журналиста Ивана Голунова, который ранее обвинялся в попытке сбыта наркотиков, следует из трансляции телеканала «Россия 24». На это обратило внимание издание The Bell. Издание отметило, что «операторы усиленно старались, чтобы она не попадала в кадр». Позже телеканал «Дождь» уточнил, что это Анна Луганская, дочь пианиста Николая Луганского, которому вручили премию на церемонии.

12 июня, в День России, президент Владимир Путин вручал государственные премии за выдающиеся достижения в области науки и технологий, литературы и искусства, а также гуманитарной деятельности. В этот же день в центре Москвы проходит акция в поддержку Голунова. По данным «ОВД-инфо», в ходе нее задержаны около 400 человек, московская полиция сообщала о 200 задержанных.

Голунов – журналист-расследователь, до «Медузы» он работал в «Новой газете», Forbes, «Большом городе», «Ведомостях» и РБК. 6 июня он был задержан в центре Москвы и с 8 по 11 июня находился под домашним арестом по обвинению в попытке сбыта наркотиков. Полиция утверждала, что нашла в рюкзаке у Голунова и у него дома наркотические вещества. Голунов заявил о своей невиновности. Журналист предположил, что его задержание может быть связано с его расследованием о возможных связях сотрудников Федеральной службы безопасности (ФСБ) и похоронной мафии.

Журналиста поддержали деятели культуры, журналисты и правозащитники. Они выразили сомнение в обоснованности уголовного дела против журналиста. 10 июня три ежедневные деловые газеты России – «Ведомости», «Коммерсантъ» и РБКвпервые вышли с одинаковой первой полосой в поддержку Голунова. На обложках изданий было написано «Я/Мы Иван Голунов». Редакции потребовали максимальной прозрачности при проведении расследования в отношении Голунова, в том числе детальной проверки действий задерживавших его сотрудников МВД. 11 июня Голунов был освобожден из-под домашнего ареста, а дело против него – закрыто. Руководитель МВД Владимир Колокольцев пояснил, что полиция не доказала его участие в совершении преступления.

Политика
Новости

«ОВД-инфо»: число задержанных на акции в Москве выросло до 400 человек

Ведомости
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Число задержанных на акции в Москве в поддержку Ивана Голунова превысило 400 человек, сообщает «ОВД-инфо». Ранее пресс-служба московской полиции сообщала о 200 задержанных. Всего в акции, по данным властей, принимают участие 1200 человек.

Марш в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова не санкционирован московскими властями. Задержания начались практически сразу после начала акции, стартовавшей в 12.00 у метро «Чистые пруды». По словам корреспондентов «Ведомостей», присутствовавших на акции, сначала задерживали тех, кто пришел с плакатами, но затем задержания стали повсеместными, полиция начала применять дубинки.

Полиция задержала журналиста «Медузы» Ивана Голунова 6 июня по подозрению в сбыте наркотиков, однако в дальнейшем сняла с него все обвинения, и 11 июня, накануне марша в его поддержку, Голунова освободили. Журналист не признал вину и заявил, что наркотики ему подбросили. Он связал преследование со своей профессиональной деятельностью, в частности с расследованием похоронного бизнеса в Москве.

Политика
Новости

На акции в Москве задержан журналист Илья Азар

Ведомости
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Полиция Москвы задержала специального корреспондента «Новой газеты» Илью Азара во время несогласованного марша в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова, который ранее обвинялся в попытке сбыта наркотиков, сообщает «Новая газета». Издание уточнило, что в качестве причины задержания Азара полиция назвала «нарушения в организации мероприятия». Сейчас журналиста везут в ОВД «Дорогомиловское». Всего, по данным властей, в ходе акции было задержано более 200 человек. «ОВД-Инфо» сообщает о 400 задержанных.

Азар был одним из инициаторов шествия в поддержку Голунова, однако накануне покинул инициативную группу. Полицейские пытались задержать его еще до начала шествия у метро «Чистые пруды», поскольку прокуратура выписала предостережение о недопустимости нарушения закона о митингах. При этом в предостережении журналисту приписали другое отчество. «Может быть, это не мне?» – спросил Азар, показав полицейским паспорт. Тогда полицейские не стали его задерживать.

Группа журналистов и активистов объявила о планах провести 12 июня, в День России, марш в поддержку Голунова в Москве 10 июня. Изначально организаторы акции не планировали согласовывать ее со столичными властями. Они объяснили, что планируют мирно нести в руках газеты со статьями о Голунове. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в свою очередь говорил, что марш может стать препятствием для празднования Дня России. Вечером 11 июня часть инициаторов марша все же встретилась с представителями мэрии Москвы, чтобы согласовать возможный безопасный маршрут марша, но переговоры завершились ничем.

Утром 12 июня московские власти призвали организаторов несогласованного марша и желающих к ним присоединиться отказаться от участия в акции. В мэрии Москвы пояснили, что времени для того, чтобы обеспечить безопасность на марше, недостаточно. «В этой связи просим граждан не поддаваться на провокации и воздержаться от участия в несанкционированном мероприятии», – указывалось в сообщении. В ГУ МВД по Москве напомнили, что московские власти ранее согласовали проведение акции в поддержку Голунова на проспекте Академика Сахарова, она должна пройти 16 июня.

Задержания на марше в поддержку Голунова. Фотографии

Политика
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МВД сообщило о задержании на акции в центре Москвы более 200 человек

Ведомости
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Полицейские и сотрудники Росгвардии задержали более 200 человек во время акции в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова, сообщила пресс-служба московской полиции. Всего в несогласованном марше, по данным ГУ МВД, приняли участие около 1200 человек. Задержанным вменяется совершение административных правонарушений, предусмотренных ст. 20.2 КоАП о нарушении порядка проведения акции.

«Отметим, что в центре Москвы сегодня проходят культурно-зрелищные мероприятия, в которых принимают участие обычные граждане», – добавили в пресс-службе. Там напомнили, что московские власти ранее согласовали проведение акции в поддержку Голунова на проспекте Академика Сахарова, она должна пройти 16 июня.

«ОВД-инфо» также сообщает о более 200 задержанных по данным на 14.00. Среди них – журналисты различных изданий, работающих на мероприятии, в том числе сотрудники агентства Reuters, «Коммерсанта», «Дождя», «Медузы» и «Ведомостей». Задержания проходили жестко: полиция использовала дубинки, задерживала женщин и несовершеннолетних. На акции был также задержан политик Алексей Навальный. Один из задержанных сообщил «Ведомостям», что на территорию ОВД «Северное Измайлово» не пускают правозащитников.

Акция в поддержку журналиста Голунова, который ранее обвинялся в попытке сбыта наркотиков, началась в 12.00 мск у метро «Чистые пруды». В начале акции полицейские в мегафон предупреждали собравшихся, что она не согласована с властями, и просили всех разойтись. Примерно через 20 минут после начала марша пошли первые задержания.

Журналист-расследователь Голунов был задержан 6 июня, полиция сообщила, что нашла у него наркотики. Журналиста отправили под домашний арест, однако 11 июня руководитель МВД Владимир Колокольцев объявил о прекращении дела против Голунова в связи с недоказанностью его причастности к преступлению. В тот же день журналист был освобожден из-под домашнего ареста. Дело в отношении Голунова получило широкий резонанс: в его поддержку высказались известные культурные деятели, журналисты и правозащитники.

Политика
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На акции в поддержку Голунова в Москве задержан корреспондент «Ведомостей»

Ведомости
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Полиция задержала корреспондента газеты «Ведомости» Виталия Петлевого на марше в поддержку журналиста Ивана Голунова в Москве, об этом сообщил сам корреспондент. По его словам, он был задержан около Трубной площади. «Я шел поесть», – прокомментировал свое задержание журналист. Причину задержания Петлевому не объяснили. Позже его доставили в ОВД, а затем, спустя почти два часа после задержания, отпустили.

По данным «ОВД-инфо» на 13.20, полиция задержала 94 человека. Телерадиокорпорация BBC сообщила ранее, что среди задержанных журналисты агентства Reuters, газеты «Коммерсантъ», телеканала «Дождь», издания «Медуза» и других. Полиция задержала также политика Алексея Навального. В основном полицейские задерживают участников акции, которые пришли с плакатами, и тех, кто за них заступается, заметил корреспондент «Ведомостей».

О планах провести в Москве марш в поддержку Голунова группа журналистов и активистов сообщила 10 июня. Инициаторы акции на странице мероприятия в Facebook уточнили, что не будут согласовывать ее с властями Москвы, так как намерены мирно нести в руках газеты со статьями о журналисте. 11 июня часть организаторов акции все же встретилась с представителями московской мэрии, чтобы обсудить «безопасный маршрут» марша, однако им не удалось его согласовать. Утром 12 июня, в день проведения акции, мэрия Москвы призвала организаторов и желающих в ней участвовать отказаться от этих планов.

Иван Голунов – журналист-расследователь, он работает в интернет-издании «Медуза». До этого Голунов писал также для «Новой газеты», Forbes, «Ведомостей», РБК и других изданий. Голунов был задержан в центре Москвы днем 6 июня. Полиция заявила, что у него нашли наркотики. Журналисту предъявили обвинения в покушении на сбыт наркотических средств, суд отправил его под домашний арест. Голунов вину не признал и заявил, что наркотики ему подбросили. Он связывал свое преследование с профессиональной деятельностью. Дело Голунова получило широкий резонанс: в его поддержку высказались известные культурные деятели, журналисты и правозащитники. О деле Голунова был проинформирован президент Владимир Путин.

11 июня руководитель МВД Владимир Колокольцев сообщил, что дело в отношении Голунова прекращено. Полиция не нашла доказательств его участия в совершении преступления. Сотрудники, занимавшиеся делом журналиста, были отстранены от исполнения служебных обязанностей. Колокольцев заявил, что попросит президента уволить начальника УВД по Западному административному округу Андрея Пучкова и начальника управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков московского управления МВД Юрия Девяткина. В тот же день Голунов был освобожден из-под домашнего ареста. Журналист сообщил, что не планирует идти на марш в свою поддержку. «Нет, наверное, не пойду. Я хотел бы прийти в себя», – объяснил он.

Задержания на марше в поддержку Ивана Голунова. Фотографии

Политика
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Полиция задержала Навального на акции в поддержку Голунова в Москве

Ведомости
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Полиция задержала политика Алексея Навального на акции в поддержку журналиста Ивана Голунова в Москве, сообщает телеканал «Дождь» в своем Twitter. Общее число задержанных, по данным «ОВД-инфо», увеличилось до 35 человек. Корреспондент «Ведомостей» отмечает, что полиция при задержании действует достаточно жестко.

В основном полицейские задерживают участников акции, которые пришли с плакатами, и тех, кто за них заступается, уточнил корреспондент. BBC сообщает, что среди задержанных журналисты агентства Reuters, газеты «Коммерсантъ», телеканала «Дождь», издания «Медуза» и других.

Сегодня в Москве проходит акция в поддержку журналиста интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова, который был задержан 6 июня по обвинению в попытке сбыта наркотиков. Накануне обвинения с журналиста были сняты, поскольку полиция не нашла доказательств его вины. Однако инициаторы акции в поддержку Голунова решили не отказываться от проведения мероприятия и попытались согласовать его в московскими властями. Мэрия Москвы отказалась согласовать марш, объяснив это тем, что не может в столь короткий срок обеспечить безопасность на мероприятии.

Всего к месту начала акции, по оценке корреспондента «Ведомостей», пришли несколько сотен человек. На бульваре и в переулках в районе метро «Чистые пруды» припаркованы автозаки и автобусы полиции. Полиция напоминает собравшимся, что мероприятие не согласовано, и просит разойтись.

Как проходит акция в поддержку журналиста Ивана Голунова

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