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ГИБДД предложила ввести промежуточный экспресс-тест водителей на опьянение

ГИБДД России предложила ввести промежуточный экспресс-тест для водителей на алкоголь и наркотики. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на подготовленный ведомством проект новой редакции постановления правительства с правилами освидетельствования.

Согласно предложению ГИБДД в этих правилах появится новое основание для проверки водителя на опьянение — «показания приборов (средств), свидетельствующих об обнаружении наличия алкоголя или наркотических веществ». Инспектор сначала попросить водителя дунуть в прибор. Если прибор алкоголя не обнаружит, водителя отпустят. Если же алкоголь будет обнаружен, инспектор предложит водителю пройти полноценное освидетельствование — с понятыми и проверкой с помощью алкометра.

При проверке на наркотики водителю предложат сдать слюну на экспресс-тест. Скорее всего, как отмечает «Коммерсантъ», речь идет о кассетном тесте для определения нескольких видов распространенных наркотиков, в частности опиатов, героина, кокаина, марихуаны. Такой тест также станет основанием для дальнейшего направления водителя на полноценное медицинское освидетельствование с анализом мочи.

В пояснительной записке к проекту подчеркивается, что новые правила позволят «минимизировать субъективный подход» полицейских при оценке состояния водителей.

В 2015 г. ГИБДД предлагала обновить правила освидетельствования. МВД тогда планировала закупить 24 тыс. экспресс-тестов на алкоголь по 7 тыс. руб. каждый. Но новые правила, вызвав общественный резонанс, так и не были приняты. В этот раз планируется закупка 9,3 млн тестов на алкоголь и 4 млн экспресс-тестов на наркотики, что предусмотрено нацпроектом «Безопасные и качественные автодороги», отмечает «Коммерсантъ». Первая партия должна быть куплена до конца 2019 г.