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В Кремле оценили действия полиции во время марша в поддержку Голунова

В Кремле известно о жалобах на необоснованную жестокость со стороны сотрудников полиции во время несанкционированного марша в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова, рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Но я уверен, что в данном случае необходимые проверки будут осуществлены, с тем чтобы просто это не повторялось впредь», – передает слова Пескова «РИА Новости».

В то же время Песков воздержался от оценки действий полиции. «Это, наверное, прерогатива городских властей – непосредственно организовывать подобные акции или не давать на них разрешения, а также оценивать работу полиции», – заявил Песков.

Группа журналистов и активистов, среди которых были Илья Азар, Евгений Берг, Лев Пархоменко, 10 июня объявила в Facebook о планах провести марш в поддержку Голунова в День России. Организаторы написали, что марш будет мирным шествием, поэтому решили не согласовывать его со столичными властями. Вице-мэр Александр Горбенко 11 июня связался с Азаром и предложил ему обсудить безопасность запланированного шествия. В ответ журналист предложил обсудить это в прямом эфире телеканала «Дождь». После того как с Голунова были сняты все обвинения, организаторы попытались согласовать марш, но так и не договорились с мэрией.

Задержания начались практически сразу после начала акции, стартовавшей в 12.00 мск у ст. м. «Чистые пруды». По сообщениям «ОВД-инфо», было задержано 549 человек. Управление МВД по Москве сообщало, что в акции приняли участие 1200 человек и 200 из них были задержаны. В 23.38 мск 12 июня ведомство опубликовало сообщение, согласно которому в отделах полиции остаются четыре человека, все остальные отпущены.

6 июня полиция задержала Голунова по подозрению в сбыте наркотиков. Голунов не признал вину и заявил, что наркотики ему подбросили. Он связал преследование со своей профессиональной деятельностью, в частности с расследованием похоронного бизнеса в Москве. 8 июня суд отправил Голунова под домашний арест на два месяца. Однако 11 июня с журналиста сняли все обвинения и освободили.

Задержания на марше в поддержку Голунова. Фотографии