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Песков допустил встречу Путина и Трампа на саммите G20 в июне

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп с большой долей вероятности встретятся во время саммита G20 в Осаке. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Информацией о подготовке полноформатных переговоров он не располагает.

«Пока мы можем исходить из того, что и Путин, и Трамп будут вместе в Осаке в момент проведения там саммита "двадцатки", в любом случае будут иметь возможность хотя бы "на ногах" кратко переговорить», – цитирует «РИА Новости» Пескова.

Саммит «большой двадцатки» в японской Осаке пройдет 28–29 июня.

Ранее Трамп объявил, что встретится с Путиным на саммите G20. Песков тогда заявил, что никакой подготовки к встрече лидеров России и США не ведется и о ней нет никаких договоренностей.

Единственная полноформатная встреча Путина и Трампа состоялась в июне прошлого года в Хельсинки. В декабре планировалась еще одна, на саммите G20 в Аргентине, но США отменили ее из-за задержания украинских кораблей в Керченском проливе. Также президенты несколько раз виделись на различных международных мероприятиях. В частности, в Париже в ноябре 2018 г. Путин и Трамп успели коротко переговорить во время мероприятий по случаю 100-летия со дня окончания Первой мировой войны.

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